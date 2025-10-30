Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gantikan Bernardo Tavares, Tomas Trucha Wajib Bawa PSM Makassar Masuk 5 Besar Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |13:49 WIB
Gantikan Bernardo Tavares, Tomas Trucha Wajib Bawa PSM Makassar Masuk 5 Besar Super League 2025-2026
Pelatih PSM Makassar, Tomas Trucha. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

MAKASSAR PSM Makassar resmi memperkenalkan Tomas Trucha sebagai pelatih kepala baru untuk sisa musim Super League 2025-2026. Pelatih asal Republik Ceko tersebut langsung dibebani tugas berat, yakni membawa Juku Eja –julukan PSM– finis di posisi lima besar pada klasemen akhir nanti.

1. Misi Berat di Tengah Kondisi Tim

Saat ini, skuad Juku Eja masih tertahan di posisi ke-14 dengan koleksi delapan poin. Poin tersebut didapatkan dari satu kemenangan, lima hasil imbang, dan dua kekalahan dalam delapan pertandingan yang telah dimainkan.

Manajer Tim PSM Makassar, Muhammad Nur Fajrin, mengakui tidak mudah bagi Tomas Trucha untuk segera memberikan sentuhan terbaiknya. Penunjukan ini terjadi di tengah masa transisi klub yang kerangka timnya sudah terbentuk oleh pelatih sebelumnya, Bernardo Tavares, dan kompetisi telah berjalan delapan pertandingan.

"Coach Tomas dikontrak sampai akhir musim Super League 2025-2026. Tidak mudah mengambil keputusan di masa transisi," ucap Fajrin dilansir dari laman I.League, Kamis (30/10/2025).

"Apalagi kerangka tim sudah ada dan pertandingan sudah berjalan delapan pertandingan," tambah Fajrin.

Tomas Trucha
Tomas Trucha

2. Trucha Optimistis Raih Target Lima Besar

Fajrin mengungkapkan Tomas Trucha merasa siap dan memiliki pandangan yang sama dengan manajemen untuk segera meningkatkan performa tim. Jadi, ia percaya Trucha mampu memenuhi target PSM tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
