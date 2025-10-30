Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tomas Trucha Punya Rekam Jejak Ciamik, Janjikan Ini ke Talenta Muda PSM Makassar

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |03:05 WIB
Tomas Trucha Punya Rekam Jejak Ciamik, Janjikan Ini ke Talenta Muda PSM Makassar
Tomas Trucha resmi jadi pelatih PSM Makassar. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

MAKASSAR – Pelatih anyar PSM Makassar, Tomas Trucha, punya rekam jejak ciamik. Dia pun janjikan hal khusus kepada talenta muda PSM Makassar.

Tomas Trucha siap mengorbitkan pemain muda di Juku Eja -julukan PSM Makassar. Trucha percaya diri lantaran pernah membantu Patrik Schick bersinar.

Tomas Trucha

1. Tomas Trucha Pelatih Baru PSM Makassar

PSM Makassar resmi menunjuk Tomas Trucha sebagai pengganti Bernardo Tavares. Pelatih berusia 54 tahun itu akan meneruskan legasi Tavares di musim ini.

Bagi Trucha, PSM Makassar adalah sebuah proyek yang menantang. Apalagi, dia mempunyai misi untuk membawa Juku Eja kembali bersaing di papan atas Super League 2025-2026.

"Bagi saya semuanya tentang proyek. Proyeknya adalah untuk naik ke atas karena beberapa hasil pertandingan yang tidak bagus," kata Trucha dilansir dari laman resmi PSM Makassar, Kamis (30/10/2025).

 

Halaman:
1 2
      
