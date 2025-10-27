Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Persis Solo: Main 10 Pemain, Maung Bandung Unggul 1-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |19:59 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Persis Solo: Main 10 Pemain, Maung Bandung Unggul 1-0
Suasana laga Persib Bandung vs Persis Solo di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG - Pertandingan lanjutan Super League 2025-2026 antara Persib Bandung melawan Persis Solo berlangsung sengit di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Senin (27/10/2025) malam WIB. Hingga berakhirnya babak pertama, Persib Bandung berhasil unggul sementara dengan skor tipis 1-0 berkat gol Luciano Guaycochea di menit 12.

Nahasnya, Luciano juga harus menyelesaikan laga lebih cepat usai terkena kartu merah langsung pada menit 28. Alhasil, Persib menyelesaikan babak pertama dengan 10 pemain.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Maung Bandung tampil dengan kepercayaan diri tinggi sejak peluit kick-off dibunyikan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib langsung mengambil inisiatif menyerang dan menekan pertahanan Laskar Sambernyawa.

Keunggulan cepat berhasil diraih Persib Bandung pada menit ke-12. Gelandang serang, Luciano Guaychocea, sukses mencatatkan namanya di papan skor, membuat Persib memimpin 1-0 atas Persis Solo.

Namun, drama terjadi pada menit ke-27. Pencetak gol tunggal Persib, Luciano Guaychocea, harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah diganjar kartu merah oleh wasit. Persib pun terpaksa bermain dengan sepuluh pemain di sisa waktu babak pertama.

Persib Bandung vs Persis Solo. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Persis Solo. (Foto: Instagram/persib)

Meskipun unggul jumlah pemain sejak pertengahan babak pertama, Persis Solo tampak kesulitan memanfaatkan momentum tersebut. Serangan yang dibangun Laskar Sambernyawa belum mampu menembus pertahanan Persib dan menyamakan kedudukan hingga menit ke-39.

Sampai waktu turun minum, tidak ada tambahan gol tercipta. Skor 1-0 untuk keunggulan sementara Persib Bandung bertahan hingga akhir babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184848/persija_jakarta_vs_persik_kediri-kKp1_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persik Kediri: Gol Indah Ezra Walian Bawa Macan Putih Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184815/persijap_jepara_vs_semen_padang-sOED_large.jpg
Hasil Persijap Jepara vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Kabau Sirah Menang Tipis 2-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184734/persib_bandung-JmMp_large.jpg
Krisis Pemain Jelang Laga Krusial: Persib Bandung Tanpa Tiga Pilar saat Jamu Dewa United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184656/beckham_putra_siap_antar_persib_bandung_menang_atas_dewa_united_persibcoid-DA4U_large.jpg
Misi Balas Dendam Persib Bandung atas Dewa United, Beckham Putra: Wajib Menang!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646143/3-kasus-ilmu-hitam-dalam-sepak-bola-menyeret-pogba-hingga-skandal-ke-piala-dunia-jgg.webp
3 Kasus Ilmu Hitam dalam Sepak Bola: Menyeret Pogba hingga Skandal ke Piala Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/sebastien_migne.jpg
Unik! Sebastien Migne Bawa Timnas Haiti ke Piala Dunia 2026, Tapi Belum Pernah Injakkan Kaki ke Haiti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement