Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Persis Solo: Main 10 Pemain, Maung Bandung Unggul 1-0

BANDUNG - Pertandingan lanjutan Super League 2025-2026 antara Persib Bandung melawan Persis Solo berlangsung sengit di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Senin (27/10/2025) malam WIB. Hingga berakhirnya babak pertama, Persib Bandung berhasil unggul sementara dengan skor tipis 1-0 berkat gol Luciano Guaycochea di menit 12.

Nahasnya, Luciano juga harus menyelesaikan laga lebih cepat usai terkena kartu merah langsung pada menit 28. Alhasil, Persib menyelesaikan babak pertama dengan 10 pemain.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Maung Bandung tampil dengan kepercayaan diri tinggi sejak peluit kick-off dibunyikan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib langsung mengambil inisiatif menyerang dan menekan pertahanan Laskar Sambernyawa.

Keunggulan cepat berhasil diraih Persib Bandung pada menit ke-12. Gelandang serang, Luciano Guaychocea, sukses mencatatkan namanya di papan skor, membuat Persib memimpin 1-0 atas Persis Solo.

Namun, drama terjadi pada menit ke-27. Pencetak gol tunggal Persib, Luciano Guaychocea, harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah diganjar kartu merah oleh wasit. Persib pun terpaksa bermain dengan sepuluh pemain di sisa waktu babak pertama.

Persib Bandung vs Persis Solo. (Foto: Instagram/persib)

Meskipun unggul jumlah pemain sejak pertengahan babak pertama, Persis Solo tampak kesulitan memanfaatkan momentum tersebut. Serangan yang dibangun Laskar Sambernyawa belum mampu menembus pertahanan Persib dan menyamakan kedudukan hingga menit ke-39.

Sampai waktu turun minum, tidak ada tambahan gol tercipta. Skor 1-0 untuk keunggulan sementara Persib Bandung bertahan hingga akhir babak pertama.