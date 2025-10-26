Napoli vs Inter Milan Diwarnai Kontroversi, Cristian Chivu Ogah Terpancing Sindiran Antonio Conte

Cristian Chivu tak mau terlibat perang kata-kata dengan Antonio Conte (Foto: Inter Milan)

NAPLES – Laga Napoli vs Inter Milan berakhir panas. Antonio Conte sempat menyindir mantan klub asuhannya itu. Namun, Cristian Chivu menolak untuk terpancing ocehan koleganya.

Laga Napoli vs Inter Milan itu berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Italia, Minggu (26/10/2025) dini hari WIB. Partenopei menang 3-1 sekaligus bangkit dari tren negatif.

1. Sindiran Antonio Conte

Antonio Conte memberi instruksi di laga Napoli vs Inter Milan (Foto: Reuters)

Tiga gol Napoli disarangkan Kevin De Bruyne (33’), Scott McTominay (54’), dan Andre-Frank Zambo Anguissa (66’). Sedangkan, satu-satunya gol Inter Milan dihasilkan Hakan Calhanoglu (59’).

Usai laga, Conte menyindir sikap Presiden Inter Milan Beppe Marotta yang mendatangi sesi jumpa pers untuk menyampaikan protes soal penalti Napoli. Ia merasa kasihan dengan Chivu.

2. Ubah Persepsi

Lalu, Conte juga sempat menyinggung pertikaian dengan Lautaro Martinez di pinggir lapangan. Pertandingan memang berakhir panas lantaran kedua tokoh itu terlibat adu mulut.

Sadar dengan perangai Conte, Chivu memilih tetap berkepala dingin. Ia tidak merasa wewenangnya dilangkahi sedikit pun oleh Marotta untuk berbicara kepada media.