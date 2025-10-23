Marc Klok Berapi-api Tatap Laga Persib Bandung vs Selangor FC: Pertandingan Krusial!

BANDUNG – Kapten Persib Bandung, Marc Klok, berapi-api menatap laga kontra Selangor FC dalam lanjutan AFC Champions League Two 2025-2026. Dia menyebut laga ini krusial.

Marc Klok punya motivasi tinggi menjelang laga kontra Selangor FC. Klok mengingatkan rekan satu timnya untuk fokus merebut kemenangan dalam laga tersebut.

1. Persib Bandung Jamu Selangor FC

Persib Bandung akan menjamu Selangor FC di laga ketiga Grup G AFC Champions League Two 2025-2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Kamis (23/10/2025) pukul 19.15 WIB.

Laga tersebut akan menjadi kesempatan bagi Maung Bandung -julukan Persib- untuk melanjutkan tren positif. Dalam dua laga sebelumnya, Persib mampu menahan imbang Lion City Sailors (1-1), dan menumbangkan Bangkok United (2-0).

2. Tak Terlena

Klok pun mengingatkan timnya untuk tidak terlena dengan hasil sebelumnya. Apalagi, target Maung Bandung adalah lolos dari fase grup kompetisi tersebut.

"Saya pikir, ini akan menjadi pertandingan bagus. Senang kami bisa bermain lagi di Bandung," buka Klok dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (23/10/2025).

"Pertandingan ini sangat penting buat kami karena semua tahu target musim ini adalah lolos dari fase grup. Besok, game yang sangat penting buat itu," tambahnya.