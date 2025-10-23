Live Malam Ini di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026

BANDUNG – Persib Bandung akan menghadapi ujian berat saat menjamu wakil Malaysia, Selangor FC, dalam lanjutan pertandingan Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Laga yang diprediksi berlangsung sengit ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada Kamis (23/10/2025) pukul 19.15 WIB, dan akan disiarkan secara langsung di RCTI.

Kedua tim menghadapi pertandingan ini dengan modal positif berupa kemenangan di laga terakhir kompetisi domestik masing-masing. Namun, pelatih Persib, Bojan Hodak, tetap tidak menganggap remeh lawan yang berjuluk The Red Giants tersebut.

1. Bojan Hodak Waspadai Kecepatan dan Pelatih Baru Selangor

Meskipun Selangor FC saat ini berada di posisi juru kunci Grup G tanpa kemenangan dari dua laga yang sudah dimainkan, Bojan Hodak menilai tim asal Malaysia itu sangat berbahaya. Kewaspadaan Hodak terutama tertuju pada perubahan di kursi kepelatihan dan kualitas individu pemain lawan.

Selangor FC kini ditangani oleh pelatih baru, Christophe Gamel, juru taktik asal Prancis yang berhasil membawa The Red Giants meraih dua kemenangan beruntun di Liga Super Malaysia dan Piala FA Malaysia. Hodak mengakui kapabilitas Gamel yang sudah lama berkecimpung di Negeri Jiran.

2. Persib Wajib Manfaatkan Dukungan Bobotoh

Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Senada dengan pelatihnya, pemain Persib, Rosembergne da Silva alias Berguinho, menegaskan bahwa Persib wajib memanfaatkan statusnya sebagai tuan rumah. Dukungan penuh dari Bobotoh di GBLA dinilai menjadi faktor penentu untuk mengamankan tiga poin.

"Ini kesempatan bagus bagi kami untuk menang lagi, terlebih main di kandang. Tentunya akan menjadi pertandingan sulit melawan tim bagus," kata Berguinho.