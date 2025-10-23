Persib Bandung Menang 2-0 atas Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini?

PERSIB Bandung menang 2-0 atas Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 malam ini? Sesuai jadwal, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan menjamu klub Malaysia, Selangor FC, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam lanjutan matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026, Kamis (23/10/2025) pukul 19.15 WIB.

Jika melihat performa di dua laga awal Grup G, Persib Bandung dijagokan meraih kemenangan. Setelah bermain 1-1 dengan Lion City Sailors FC di Bandung, skuad asuhan Bojan Hodak secara luar biasa menang 2-0 atas tuan rumah Bangkok United.

Persib Bandung saat menang 2-0 atas Bangkok United. (Foto: Persiib.co.id)

Di sisi lain, Selangor FC rutin menerima kekalahan telak. Berturut-turut, Faisal Halim dan kawan-kawan tumbang 2-4 dari Bangkok United dan Selangor FC.

1. Persib Bandung Pantang Remehkan Selangor FC

Meski begitu, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak mau meremehkan Selangor FC. Ia melihat Selangor FC tetap sebagai tim berbahaya. Terlebih akhir pekan lalu, Selangor FC baru saja menang 4-0 atas Negeri Sembilan di lanjutan Liga Super Malaysia 2025-2026.

"Di setiap pertandingan, kami selalu berharap bisa menampilkan permainan yang lebih baik. Ini sudah terjadi di musim lalu, kami tampil lebih baik ketimbang musim sebelumnya,” kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung.

"Selangor FC memiliki pemain-pemain yang sangat bagus. Mereka bermain dengan sangat baik ketika menyerang dan telah membuat banyak gol," lanjut pelatih asal Kroasia ini.