Kata-Kata Bojan Hodak Usai Persib Bandung Menang 2-0 atas Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026

KATA-kata Bojan Hodak usai Persib Bandung menang 2-0 atas Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026. Pelatih Persib Bandung itu secara tegas menyatakan timnya layak menang.

Pasalnya, Persib dinilai bermain apik. Kemenangan ini pun membawa Persib naik ke puncak klasemen Grup G AFC Champions League 2 2025-2026.

1. Menang

Ya, hasil manis diraih Persib kala menjamu Selangor FC dalam pertandingan ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Main di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis 23 Oktober 2025, Persib menang dua gol tanpa balas.

Gol pertama Persib dicetak oleh Adam Alis pada menit ke-29. Kemudian, Andrew Jung menggandakan keunggulan Persib lewat tendangan penalti pada menit ke-66.

Kemenangan atas Selangor FC membawa Persib naik ke puncak klasemen sementara Grup G. Persib telah mengemas 7 poin, unggul 1 angka dari Bangkok United.