HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Nottingham Forest vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026: Baru Panas di Babak Kedua, The Blues Menang 3-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |20:42 WIB
Hasil Nottingham Forest vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026: Baru Panas di Babak Kedua, <i>The Blues</i> Menang 3-0
Suasana laga Nottingham Forest vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Instagram/chelseafc)
NOTTINGHAM Chelsea berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 saat bertandang ke markas Nottingham Forest di matchday kedelapan Liga Inggris 2025-2026, pada Sabtu (18/10/2025) malam WIB. Laga yang dihelat di City Ground, ini diwarnai gol cepat di babak kedua, gol indah Reece James, dan kartu merah kesekian yang diterima The Blues musim ini.

Hasil kemenangan itu juga membuat Chelsea kini duduk di peringkat keempat di klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan 14 poin. Sedangkan Nottingham tertahan di posisi ke-17 dengan 5 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Awal pertandingan diwarnai serangkaian kesalahan fatal dari lini belakang Chelsea. Pemain Chelsea, Malo Gusto melakukan blunder yang membuat Taiwo Awoniyi mendapat peluang emas, namun penyelesaian striker Forest itu lemah dan melebar.

Tak berselang lama, pada menit ke-20, Romeo Lavia juga melakukan kesalahan yang memberi Morgan Gibbs-White kesempatan besar, namun tembakannya juga melenceng. Forest jelas tampil lebih baik di babak pertama, dengan Elliot Anderson dan Douglas Luiz mendominasi bola.

Chelsea sendiri kesulitan menciptakan peluang berarti. Untuk kedelapan kalinya dalam sembilan laga tandang terakhir di Premier League, The Blues gagal mencetak gol di paruh pertama.

Nottingham Forest vs Chelsea. (Foto: Instagram/chelseafc)
Nottingham Forest vs Chelsea. (Foto: Instagram/chelseafc)

Willy Caballero yang berperan menggantikan pelatih Enzo Maresca pun bertindak cepat saat jeda, menarik tiga pemain sekaligus: Romeo Lavia, Alejandro Garnacho, dan Andrey Santos, digantikan oleh Jamie Gittens, Moises Caicedo, dan Marc Guiu.

Babak Kedua

Pergantian pemain tersebut terbukti jitu. Hanya empat menit babak kedua berjalan, yakni menit 49, Chelsea langsung memecah kebuntuan. Pemain muda berusia 19 tahun, Josh Acheampong, mencetak gol debutnya dengan sundulan kuat yang tak terjangkau Matz Sels, menyambut umpan silang indah dari Pedro Neto.

Tiga menit kemudian, keunggulan Chelsea bertambah. Pedro Neto, yang baru saja menjadi kreator, kini mencatatkan namanya di papan skor di menit 52.

 

