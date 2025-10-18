Prediksi Skor Nottingham Forest vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026: The Blues Permalukan Tuan Rumah?

PREDIKSI skor Nottingham Forest vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026 menarik diulas. Akankah The Blues -julukan Chelsea- permalukan tuan rumah?

Ya, perjuangan Chelsea di Liga Inggris 2025-2026 berlanjut akhir pekan ini. Kali ini, Chelsea akan tandang ke markas Nottingham Forest, yakni Stadion City Ground, Nottingham, pada Sabtu (18/10/2025) pukul 18.30 WIB.

1. Beda Nasib

Chelsea dan Nottingham beda nasib di awal musim ini. Chelsea, meski tertatih-tatih, mereka memulai musim cukup baik dengan kini bertengger di posisi ketujuh pada klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026.

Chelsea baru 1 kali kalah musim ini dari total 7 laga yang telah dijalani. Sisanya, Chelsea mengemas 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Kini, The Blues pun sudah kumpulkan 11 poin.

Sementara Nottingham, mereka terpuruk. Nottingham baru menang 1 kali musim ini. Di enam laga lainnya, mereka akhiri laga dengan hasil imbang 2 kali dan kalah 4 kali. Alhasil, Nottingham terpuruk di urutan ke-17 dengan 5 poin saja.

2. Rekor Pertemuan

Meski begitu, Chelsea tetap harus waspada. Hasil beragam didapat Chelsea dalam lima pertemuan terakhirnya melawan Nottingham.

Chelsea menang 2 kali, imbang 2 kali, dan kalah 1 kali. Dalam pertemuan teranyar, Chelsea menang tipis atas Nottingham dengan skor 1-0 dalam laga yang digelar pada 25 Mei 2025.

Menarik kini menantikan laga tersebut. Okezone pun memprediksi Chelsea akan menang dengan skor 2-0.