Prediksi Chelsea vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Mampu Curi 3 Poin di Kandang The Blues?

LONDON – Prediksi Chelsea vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026 menarik untuk dibahas. Ya, duel raksasa Liga Inggris akan tersaji akhir pekan ini ketika Chelsea menjamu pemuncak klasemen, Liverpool, di Stamford Bridge pada Sabtu 4 Oktober 2025.

Chelsea yang tampil tersendat-sendat dan kini berada di posisi kedelapan akan berusaha membuktikan diri, sementara Liverpool berambisi mempertahankan puncak klasemen meski tengah menghadapi beberapa masalah, termasuk cedera kiper utama mereka.

1. Kondisi Tim

Pertemuan antara Chelsea dan Liverpool selalu menjanjikan laga ketat, namun kondisi kedua tim saat ini membuat prediksi semakin sulit. Chelsea baru meraih kemenangan kedua dari enam laga mereka di Liga Inggris setelah menundukkan Benfica di tengah pekan.

Namun, kekalahan beruntun baru-baru ini telah menimbulkan keraguan besar mengenai kerapuhan pertahanan mereka. Pelatih Chelsea, Maresca, mengakui timnya akan kehilangan tujuh atau delapan pemain.

Dari kubu Liverpool, The Reds juga tidak luput dari masalah. Kekalahan tengah pekan lalu dari Galatasaray diperparah dengan cedera pangkal paha yang dialami kiper nomor satu, Alisson Becker, yang dipastikan absen.

Alexander Isak diperkirakan akan mengambil posisi Hugo Ekitike di lini depan, sementara Federico Chiesa mungkin kembali dari cedera ringan. Kehilangan Alisson menjadi kerugian signifikan mengingat lini serang Liverpool musim ini belum sepenuhnya klik meski telah mencetak banyak gol.

Chelsea 1-3 Brighton & Hove Albion (Foto: Premier League)

2. Pertarungan Ketat yang Berpihak pada Tim Tamu

Meskipun Chelsea sedang kesulitan, mereka selalu berhasil mencetak gol dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi, sebuah statistik yang patut diwaspadai oleh pertahanan Liverpool yang dianggap rapuh. Namun, Liverpool memiliki mental juara.