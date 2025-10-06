Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pecahkan Rekor 250 Kemenangan Usai Manchester City Hajar Brentford 1-0, Josep Guardiola Kalahkan Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 06 Oktober 2025 |06:17 WIB
Pecahkan Rekor 250 Kemenangan Usai Manchester City Hajar Brentford 1-0, Josep Guardiola Kalahkan Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger
Pelatih Manchester City, Josep Guardiola. (Foto: Laman resmi Man City)




MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, kembali mengukir tinta emas dalam sejarah Liga Inggris. Kemenangan tipis 1-0 atas Brentford di matchday ketujuh Liga Inggris 2025-2026 memastikan Guardiola meraih kemenangan ke-250 di liga, menjadikannya manajer tercepat yang mencapai tonggak sejarah tersebut.

Gol tunggal dari Erling Haaland di babak pertama mengunci tiga poin berharga sekaligus membawa Guardiola mencapai rekor fantastis ini hanya dalam 359 pertandingan. Angka tersebut 55 pertandingan lebih cepat dari manajer legendaris Sir Alex Ferguson, yang membutuhkan 404 laga, dan jauh meninggalkan Arsene Wenger yang mencapai 250 kemenangan dalam 423 pertandingan.

Dalam konferensi pers pasca-laga, pelatih asal Catalan ini mengungkapkan rasa bangga dan penghormatannya kepada para pendahulunya. Sebagai bentuk apresiasi, Guardiola berencana mentraktir kedua ikon pelatih tersebut untuk makan malam.

1. Undangan Makan Malam

Guardiola merasa terhormat namanya kini bersanding dengan Ferguson dan Wenger. Kecepatan pencapaian rekor ini, menurutnya, tidak mungkin terwujud tanpa kontribusi besar dari seluruh elemen klub.

“Terima kasih banyak, itu sangat berarti, jika tidak, Anda tidak bisa mendapatkan penghargaan ini,” ujar Guardiola, dikutip dari laman resmi Man City, Senin (6/10/2025).

Jiosep Guardiola
Josep Guardiola

“Sebuah kehormatan bagi saya untuk bersanding bersama Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger. Saya akan mengundang mereka untuk makan malam yang enak,” tambahnya.

“Sebuah kehormatan dan kesenangan untuk menjadi bagian dari sejarah Premier League ini. Tentu saja, saya berterima kasih kepada klub, para pemain, dan semua staf yang pernah saya miliki karena ini melibatkan banyak pertandingan dan kami melakukannya lebih cepat, lebih baik, dan saya sungguh, sungguh senang. Mari kita lanjutkan untuk 250 kemenangan lagi,” lanjut Guardiola.

 

