HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2025-2026: Everton vs Crystal Palace 2-1, Newcastle United 2-0 Nottingham Forest!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 Oktober 2025 |22:21 WIB
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Everton vs Crystal Palace 2-1, Newcastle United 2-0 Nottingham Forest!
Simak hasil Liga Inggris 2025-2026 yang digelar Minggu (5/10/2025) malam WIB termasuk kemenangan Everton 2-1 atas Crystal Palace (Foto: Premier League)
A
A
A

HASIL Liga Inggris 2025-2026 yang digelar Minggu (5/10/2025) malam WIB sudah diketahui. Everton menang comeback 2-1 atas Crystal Palace sementara Newcastle United menghajar Nottingham Forest 2-0.

Empat laga pekan ketujuh Liga Inggris 2025-2026 digelar serentak. Selain dua yang disebut di atas, ada pula Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion serta Aston Villa vs Burnley.

1. Everton vs Crystal Palace

Jack Grealish cetak gol kemenangan di laga Everton vs Crystal Palace (Foto: Premier League)
Jack Grealish cetak gol kemenangan di laga Everton vs Crystal Palace (Foto: Premier League)

Duel Everton vs Crystal Palace di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, berlangsung dramatis. Betapa tidak, tuan rumah tertinggal duluan lewat gol Daniel Munoz di menit ke-37.

Sayangnya, memasuki menit-menit akhir, Everton menggila. Penalti Iliman Ndiaye (76’) dan gol Jack Grealish (90+3’) memastikan tiga poin menjadi milik The Toffees.

Sementara itu, duel Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion berakhir 1-1 di Stadion Molineux. Gol bunuh diri Bart Verbruggen (21’) bisa balas Jan Paul van Hecke (86’).

Kemudian, Aston Villa menang 2-1 atas Burnely di Stadion Villa Park, Birmingham. Dua gol Donyell Malen (25’, 63’) hanya bisa dibalas sekali oleh Lesly Ugochukwu (78’).

 

Telusuri berita bola lainnya
