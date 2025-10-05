HASIL Liga Inggris 2025-2026 yang digelar Minggu (5/10/2025) malam WIB sudah diketahui. Everton menang comeback 2-1 atas Crystal Palace sementara Newcastle United menghajar Nottingham Forest 2-0.
Empat laga pekan ketujuh Liga Inggris 2025-2026 digelar serentak. Selain dua yang disebut di atas, ada pula Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion serta Aston Villa vs Burnley.
Duel Everton vs Crystal Palace di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, berlangsung dramatis. Betapa tidak, tuan rumah tertinggal duluan lewat gol Daniel Munoz di menit ke-37.
Sayangnya, memasuki menit-menit akhir, Everton menggila. Penalti Iliman Ndiaye (76’) dan gol Jack Grealish (90+3’) memastikan tiga poin menjadi milik The Toffees.
Sementara itu, duel Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion berakhir 1-1 di Stadion Molineux. Gol bunuh diri Bart Verbruggen (21’) bisa balas Jan Paul van Hecke (86’).
Kemudian, Aston Villa menang 2-1 atas Burnely di Stadion Villa Park, Birmingham. Dua gol Donyell Malen (25’, 63’) hanya bisa dibalas sekali oleh Lesly Ugochukwu (78’).