Hasil Hellas Verona vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026: Menang 1-0, Jay Idzes Bawa Bekal Positif Jelang Bela Timnas Indonesia

HASIL Hellas Verona vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026 menarik diulas. Sassuolo sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Duel Hellas Verona vs Sassuolo berlangsung di Stadio Marcantonio Bentegodi, Sabtu (4/10/2025) dini hari WIB. Kemenangan ini tentu jadi bekal positif Jay Idzes jelang membela Timnas Indonesia pekan depan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit harus dihadapi Sassuolo saat tandang ke markas Hellas Verona. Tim tuan rumah sudah intens tebar serangan sejak awal laga.

Tetapi, Jay Idzes cs tampil tangguh dalam mengawal lini pertahanan. Sejumlah serangan pun bisa digagalkan, salah satunya lewat tendangan keras Giovane pada menit keenam. Beruntung, kiper Arijanet Muric masih bisa menepis bola.

Di tengah gempuran serangan, Sassuolo sesekali mencoba membangun serangan balik. Amand Lauriente bahkan nyaris jebol gawang Hellas Verona, sayang tendangannya yang sudah mengawah tepat ke gawang masih bisa ditepis kiper lawan.

Sassuolo dan Hellas Verona pun terus menemukan kebuntuan. Alhasil, skor 0-0 terus terjaga hingga akhir pertandingan babak pertama.