Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Hellas Verona vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026: Menang 1-0, Jay Idzes Bawa Bekal Positif Jelang Bela Timnas Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 04 Oktober 2025 |05:53 WIB
Hasil Hellas Verona vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026: Menang 1-0, Jay Idzes Bawa Bekal Positif Jelang Bela Timnas Indonesia
Jay Idzes kala membela Sassuolo. (Foto: Sassuolo)
A
A
A

HASIL Hellas Verona vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026 menarik diulas. Sassuolo sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Duel Hellas Verona vs Sassuolo berlangsung di Stadio Marcantonio Bentegodi, Sabtu (4/10/2025) dini hari WIB. Kemenangan ini tentu jadi bekal positif Jay Idzes jelang membela Timnas Indonesia pekan depan.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit harus dihadapi Sassuolo saat tandang ke markas Hellas Verona. Tim tuan rumah sudah intens tebar serangan sejak awal laga.

Tetapi, Jay Idzes cs tampil tangguh dalam mengawal lini pertahanan. Sejumlah serangan pun bisa digagalkan, salah satunya lewat tendangan keras Giovane pada menit keenam. Beruntung, kiper Arijanet Muric masih bisa menepis bola.

Di tengah gempuran serangan, Sassuolo sesekali mencoba membangun serangan balik. Amand Lauriente bahkan nyaris jebol gawang Hellas Verona, sayang tendangannya yang sudah mengawah tepat ke gawang masih bisa ditepis kiper lawan.

Sassuolo dan Hellas Verona pun terus menemukan kebuntuan. Alhasil, skor 0-0 terus terjaga hingga akhir pertandingan babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646115/iran-dan-haiti-lolos-ke-piala-dunia-2026-tapi-masuk-daftar-larangan-as-apa-yang-akan-terjadi-upl.webp
Iran dan Haiti Lolos ke Piala Dunia 2026 tapi Masuk Daftar Larangan AS, Apa yang Akan Terjadi?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/sebastien_migne.jpg
Unik! Sebastien Migne Bawa Timnas Haiti ke Piala Dunia 2026, Tapi Belum Pernah Injakkan Kaki ke Haiti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement