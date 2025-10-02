Berkat Persib Bandung Gilas Bangkok United 2-0, Ranking Liga Indonesia Resmi Lewati Kamboja di Asia!

Ranking Liga Indonesia resmi lewati Kamboja setelah Persib Bandung menang 2-0 atas Bangkok United. (Foto: Persib.co.id)

BERKAT Persib Bandung gilas Bangkok United 2-0, ranking Liga Indonesia resmi melewati Kamboja di Asia! Semalam, Persib Bandung menang 2-0 atas Bangkok United dalam lanjutan matchday kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Pathum Thani, Thailand.

Gol-gol kemenangan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dicetak Andrew Jung pada menit 42 dan Uilliam Barros (71’). Berkat kemenangan ini, Persib Bandung kukuh di posisi dua klasemen sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 dengan empat angka.

Persib Bandung menang 2-0 atas Bangkok United

Raihan angka Persib Bandung sama periss dengan Lion City Sailors FC di posisi puncak. Lion City Sailors FC berada di posisi lebih baik karena unggul agresivitas gol atas Maung Bandung.

Sementara itu, posisi tiga ditempati Bangkok United dengan tiga poin. Terakhir di posisi juru kunci ada Selangor FC yang gagal meraih satu pun poin dalam dua laga awal.

1. Liga Indonesia Salip Kamboja

Dalam satu tahun terakhir, Liga Indonesia menjadi bulan-bulanan pencinta sepakbola Tanah Air. Penyebabnya karena ranking Liga Indonesia di kompetisi antarklub Asia disalip Kamboja.

Bagi yang belum tahu, penentuan ranking berdasarkan performa masing-masing klub di kompetisi antarklub Asia. Untung bagi Indonesia, Persib Bandung mendapatkan hasil lumayan di dua laga awal AFC Champions League 2 2025-2026.