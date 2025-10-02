Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kata-Kata Bojan Usai Persib Bandung Menang 2-0 atas Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026, Soroti Gol Dianulir

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 02 Oktober 2025 |00:06 WIB
Kata-Kata Bojan Usai Persib Bandung Menang 2-0 atas Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026, Soroti Gol Dianulir
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: PT LIB)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, bereaksi usai timnya menang 2-0 atas Bangkok United. Ini jadi kemenangan perdana Persib di AFC Champions League 2 2025-2026.

Bojan Hodak pun ungkap faktor kunci kemenangan Persib atas Bangkok United. Dia mengatakan hasil yang didapat sudah sesuai dengan kenyataan.

Bangkok United vs Persib Bandung

1. Persib Bandung Menang 2-0

Maung Bandung menang dengan skor 2-0 dalam lanjutan Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Laga itu digelar di Stadion Pathum Thani, Thailand, Rabu (1/10/2025).

Gol pertama Persib Bandung berhasil diciptakan Andrew Jung (42’). Sedangkan gol kedua, ini dipersembahkan Uiliam Barros (71’).

2. Sesuai Harapan

Bojan Hodak menyatakan kemenangan yang didapat Persib sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebab, dia sangat mengetahui bahwa Bangkok United sulit untuk dikalahkan.

“Kami tahu Bangkok (United) memiliki jadwal padat. Setelah kami menonton laga-laga terakhir mereka, terlihat jelas bahwa di babak kedua kondisi fisik mereka menurun,” ungkap Bojan usai pertandingan.

“Itu yang kami tunggu dengan sabar, membaca peluang kami, lalu memanfaatkannya untuk menyerang dan mencetak gol,” sambungnya.

 

