Klasemen Sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 Kelar Laga Persib Bandung vs Bangkok United

KLASEMEN sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 kelas laga Persib Bandung vs Bangkok United. Kini, Maung Bandung berada di posisi kedua.

Duel seru tersaji dalam pertemuan Persib Bandung vs Bangkok United yang digelar di Stadion BG Pathum Thani, Bangkok, Thailand, Rabu (1/10/2025) malam WIB. Persib Bandung sukses menang dengan skor 2-0.

1. Persib Bandung Menang Perdana

Ya, hasil manis diraih Persib Bandung saat tandang ke markas Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026. Di matchday kedua Grup G ini, Persib berhasil menang 2-0.

Bermain di Stadion BG Pathum Thani, Bangkok, Thailand, Rabu (1/10/2025) malam WIB, Persib buka keunggulan lewat gol ciamik Andrew Jung pada menit ke-42. Kemudian, Uilliam Barros (71’) gandakan keunggulan Persib.

Hasil ini membuat Persib meraih kemenangan perdananya di AFC Champions League 2 2025-2026. Mereka pun kini ada di posisi kedua pada klasemen sementara Grup G dengan 4 poin.