HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Lion City Sailors FC vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026: Sempat Terhenti karena Hujan Deras, The Sailors Menang 4-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 01 Oktober 2025 |21:00 WIB
Hasil Lion City Sailors FC vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026: Sempat Terhenti karena Hujan Deras, The Sailors Menang 4-2!
Lion City Sailors kala berlaga. (Foto: Lion City Sailor)
A
A
A

HASIL Lion City Sailors FC vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 sudah diketahui. The Sailors -julukan Lion City Sailors FC- sukses meraih kemenangan telak dengan skor 4-2.

Duel Lion City Sailors FC vs Selangor FC di matchday kedua Grup G digelar di Stadion Jalan Besar, Rabu (1/10/2025) sore WIB. Laga sempat dihentikan sejenak karena hujan deras dan bahaya petir mewarnai jalannya pertandingan.

Lion City Sailors

Tetapi, Lion City Sailors FC bisa tetap jaga fokus dan tampil menggila. Empat gol tuan rumah dicetak oleh Anderson Lopes pada menit 7, 13, 45+5, dan 54.

Hasil ini membuat Lion City Sailors FC langsung merangsek ke puncak klasemen sementara Grup G. Mereka mengemas 4 poin dari 2 laga yang telah dijalani.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

The Sailors memulai laga dengan apik. Laga baru jalan tujuh menit, mereka langsung buka keunggulan. Ialah Anderson Lopes yang catatkan namanya di papan skor usai berhasil menyambut umpan dari Maxime Lestiene.

Belum puas, selang lima menit kemudian, Lopes tambah keunggulan timnya. Lion City Sailors kian unggul 2-0.

Setelah itu, pertandingan sempat dihentikan sejenak. Keputusan ini diambil karena hujan deras yang disertai petir bisa membahayakan para pemain.

Kala pertandingan dilanjutkan, Selangor bisa memperkecil ketinggalannya. Chigor berhasil memanfaatkan dengan baik hadiah penalti yang diberikan wasit pada menit ke-37. Skor pun berubah jadi 1-2.

Jelang akhir laga, Lopes pertegas ketangguhannya. Dia cetak gol lagi pada menit ke-45+4 yang membuat Lion City Sailors menutup laga babak pertama dengan skor keunggulan 3-1.

 

Halaman:
1 2
      
