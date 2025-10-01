LINK live streaming Persib Bandung vs Bangkok United di matchday kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Laga sulit akan dijalani Persib Bandung saat tandang ke markas Bangkok United malam ini, Rabu (1/10/2025) pukul 19.15 WIB.
Dibilang sulit karena Bangkok United bukanlah tim sembarangan. Skuad asuhan Totchtawan Sripan musim lalu finis runner-up di Liga 1 Thailand. Pratama Arhan dan kawan-kawan hanya kalah satu angka dari Buriram United selaku tim juara.
Persib Bandung memiliki Pengalaman mencuri poin di Thailand. Musim lalu di ajang yang sama, Persib Bandung tandang ke markas Port FC dalam matchday kelima Grup F AFC Champions League 2 2024-2025.
Lewat laga sengit juga di Stadion Pathum Thani, skor sama kuat 2-2. Modal itu yang dijadikan rujukan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak untuk meraih hasil positif malam ini.
“Musim lalu kami bermain melawan Port FC di sini dengan skor 2-2, tapi ini tim yang berbeda. Bangkok diperkuat pemain-pemain bagus dan kembali saya merasa ini merupakan laga yang sulit,” tegas Bojan Hodak.