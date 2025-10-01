Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini

LINK live streaming Persib Bandung vs Bangkok United di matchday kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Laga sulit akan dijalani Persib Bandung saat tandang ke markas Bangkok United malam ini, Rabu (1/10/2025) pukul 19.15 WIB.

Dibilang sulit karena Bangkok United bukanlah tim sembarangan. Skuad asuhan Totchtawan Sripan musim lalu finis runner-up di Liga 1 Thailand. Pratama Arhan dan kawan-kawan hanya kalah satu angka dari Buriram United selaku tim juara.

1. Pengalaman Curi Poin di Thailand

Persib Bandung pernah menahan Port FC 2-2 di Thailand. (Foto: Instagram/@persib)

Persib Bandung memiliki Pengalaman mencuri poin di Thailand. Musim lalu di ajang yang sama, Persib Bandung tandang ke markas Port FC dalam matchday kelima Grup F AFC Champions League 2 2024-2025.

Lewat laga sengit juga di Stadion Pathum Thani, skor sama kuat 2-2. Modal itu yang dijadikan rujukan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak untuk meraih hasil positif malam ini.

“Musim lalu kami bermain melawan Port FC di sini dengan skor 2-2, tapi ini tim yang berbeda. Bangkok diperkuat pemain-pemain bagus dan kembali saya merasa ini merupakan laga yang sulit,” tegas Bojan Hodak.