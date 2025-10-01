Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 01 Oktober 2025 |16:13 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini
Persib Bandung siap menghantam Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

LINK live streaming Persib Bandung vs Bangkok United di matchday kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Laga sulit akan dijalani Persib Bandung saat tandang ke markas Bangkok United malam ini, Rabu (1/10/2025) pukul 19.15 WIB.

Dibilang sulit karena Bangkok United bukanlah tim sembarangan. Skuad asuhan Totchtawan Sripan musim lalu finis runner-up di Liga 1 Thailand. Pratama Arhan dan kawan-kawan hanya kalah satu angka dari Buriram United selaku tim juara.

1. Pengalaman Curi Poin di Thailand

Persib Bandung pernah menahan Port FC 2-2 di Thailand. (Foto: Instagram/@persib)
Persib Bandung pernah menahan Port FC 2-2 di Thailand. (Foto: Instagram/@persib)

Persib Bandung memiliki Pengalaman mencuri poin di Thailand. Musim lalu di ajang yang sama, Persib Bandung tandang ke markas Port FC dalam matchday kelima Grup F AFC Champions League 2 2024-2025.

Lewat laga sengit juga di Stadion Pathum Thani, skor sama kuat 2-2. Modal itu yang dijadikan rujukan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak untuk meraih hasil positif malam ini.

“Musim lalu kami bermain melawan Port FC di sini dengan skor 2-2, tapi ini tim yang berbeda. Bangkok diperkuat pemain-pemain bagus dan kembali saya merasa ini merupakan laga yang sulit,” tegas Bojan Hodak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/49/3183672/momen_adam_alis_hampir_ditiling_polisi_malaysia_adamalis18-G40x_large.jpg
Pemain Persib Bandung Adam Alis Segera Dimintai Keterangan Polisi Malaysia soal Tuduhan Penghinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182883/thom_haye-v2qR_large.jpg
Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182912/luciano_guaycochea-SvYJ_large.jpg
Persib Bandung Tampil Gacor, Luciano Guaycochea Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/261/3181991/team_talk_bojan_hodak_di_jeda_antarbabak_laga_kontra_selangor_fc_sukses_membangkitan_persib_bandung-p2sc_large.jpg
Teja Paku Alam Bocorkan Team Talk Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/20/11/1646115/iran-dan-haiti-lolos-ke-piala-dunia-2026-tapi-masuk-daftar-larangan-as-apa-yang-akan-terjadi-upl.jpg
Iran dan Haiti Lolos ke Piala Dunia 2026 tapi Masuk Daftar Larangan AS, Apa yang Akan Terjadi?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Bongkar Rahasia Sukses MotoGP Mandalika 2025: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement