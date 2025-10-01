Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Link Live Streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 01 Oktober 2025 |14:00 WIB
Link Live Streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!
Persib Bandung siap tempur melawan Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 malam ini. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

LINK live streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Matchday kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang digelar di Stadion Pathum Thani, Thailand pada Rabu, (1/10/2025) pukul 19.15 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

Dalam lima pertandingan atau performa terkini, Bangkok United sedikit lebih unggul dengan catatan tiga menang dan dua kalah. Sementara itu, Persib Bandung meraup dua menang, dua imbang dan satu kalah dari jumlah laga yang sama.

1. Peluang Persib Bandung Raih Kemenangan Tandang

Bangkok United vs Persib Bandung

Peluang Persib Bandung meraih kemenangan tandang cukup terbuka. Apa faktornya? Dalam tiga laga terakhir, Bangkok United kalah dua kali.

Salah satu kekalahan yang diterima Bangkok United tercipta di markas sendiri, yakni tumbang 1-2 di markas Buriram United. Di saat bersamaan, Persib Bandung mencetak kemenangan tandang dalam tiga laga terkini, tepatnya saat menumbangkan tuan rumah Arema FC.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak juga menjadikan hasil musim lalu sebagai rujukan mendapatkan poin dalam lawatan kali ini. Musim lalu, Persib Bandung menahan Port FC 2-2 di matchday kelima Grup F AFC Champions League 2 2024-2025, juga di Stadion Pathum Thani.

2. Persib Bandung Pantang Kalah

Satu yang pasti, Persib Bandung pantang kalah dalam lawatan kali ini. Jika kalah dari Bangkok United, peluang Persib Bandung lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 semakin berat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
