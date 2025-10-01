Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bobotoh Cantik Sopie Maharani Optimistis Persib Bandung Permalukan Bangkok United 2-0!

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 01 Oktober 2025 |13:51 WIB
Bobotoh Cantik Sopie Maharani Optimistis Persib Bandung Permalukan Bangkok United 2-0!
Sopie Maharani optimistis Persib Bandung menang 2-0 atas Bangkok United malam ini. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
PERSIB Bandung baru saja menelan kekalahan 1-2 dari Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ketujuh Super League 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Sabtu 27 September 2025 malam. Meski begitu, Bobotoh tetap menaruh harapan tinggi kepada Persib Bandung di laga selanjutnya.

Salah satunya datang dari Bobotoh cantik asal Kota Bandung, Sopie Maharani, yang optimis Maung Bandung mampu bangkit dan meraih poin penuh. Hal itu saat Persib Bandung menghadapi Bangkok United di Thailand, Rabu (1/10/2025) pukul 19.15 WIB, dalam lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026.

Sopie Maharani menilai Persib Bandung layak menang atas Bangkok United. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Sopie Maharani menilai Persib Bandung layak menang atas Bangkok United. (Foto: Dokumentasi Pribadi)


Menurut Sopie, kekalahan dari Persita Tangerang justru bisa menjadi pemicu semangat tambahan bagi para pemain Persib Bandung. “Kekalahan kemarin di Bali jangan dijadikan beban, tapi jadi motivasi. Saya yakin pemain Persib pasti belajar dan akan tampil lebih maksimal lawan Bangkok United,” kata Sopie saat ditemui di Bandung, Selasa 30 September 2025.

1. Awal Menuju Target Lolos ke Fase Gugur AFC Champions League 2 2025-2026

Ia menegaskan, target Persib Bandung untuk lolos dari Fase Grup AFC Champions League 2 2025-2026 harus dimulai dengan kemenangan di laga tandang melawan Bangkok United. Sebelumnya, Persib Bandung hanya meraih satu poin (1-1) saat menjamu Lion City Sailors FC di kandang sendiri.

“Kalau mau tetap punya peluang besar, lawan Bangkok harus menang. Apalagi ini kesempatan tandang pertama, harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” kata Sophie.

 

Halaman:
1 2
      
