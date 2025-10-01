Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Live RCTI Malam Ini! Jadwal Bangkok United vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 01 Oktober 2025 |13:34 WIB
Live RCTI Malam Ini! Jadwal Bangkok United vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026
Simak jadwal siaran langsung Bangkok United vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Live RCTI malam ini! Jadwal Bangkok United vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 sudah diketahui.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion BG, Pathum Thani, Thailand, Rabu (1/10/2025) pukul 19.15 WIB. Maung Bandung datang dengan kekalahan 1-2 dari Persita Tangerang di Super League 2025-2026.

1. Harapan Tinggi

Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)

Walau begitu, Bobotoh tetap menaruh harapan tinggi. Salah satunya datang dari Sopie Maharani yang optimistis Maung Bandung mampu bangkit dan meraih poin penuh saat menghadapi Bangkok United.

“Kekalahan kemarin di Bali jangan dijadikan beban, tapi jadi motivasi. Saya yakin pemain Persib pasti belajar dan akan tampil lebih maksimal lawan Bangkok United,” ujar Sopie, dikutip Rabu (1/10/2025).

2. Menang 2-0

Lebih lanjut, Sopie menegaskan, target Persib untuk bisa lolos dari fase grup ACL 2 harus dimulai dengan kemenangan di laga tandang pertamanya. Sebelumnya, mereka hanya imbang 1-1 melawan Lion City Sailors FC.

Sopie bahkan berani memprediksi skor kemenangan untuk Persib. Sebab, kualitas pemain dan dukungan langsung ke Bangkok, Thailand, bisa menjadi faktor pembeda.

 

Halaman:
1 2
      
