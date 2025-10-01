Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Menang 1-0 atas Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 01 Oktober 2025 |12:58 WIB
Persib Bandung Menang 1-0 atas Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026?
Persib Bandung berpeluang menang 1-0 atas Bangkok United. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PERSIB Bandung menang 1-0 atas Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026? Sesuai jadwal, Bangkok United akan menjamu Persib Bandung di matchday kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Pathum Thani, Thailand pada Rabu (1/10/2025) pukul 19.15 WIB.

Bek andalan Persib Bandung Frans Putros paham lawatan timnya kali ini ke markas Bangkok United tidak akan mudah. Ia paham betul kekuatan Bangkok United karena pernah tiga musim (2022-2025) berkarier di Liga Thailand bersama Port FC.

Frans Putros (kanan) pernah berkarier di Thailand. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Frans Putros (kanan) pernah berkarier di Thailand. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

Namun, ia juga melihat ada peluang Persib Bandung mengejutkan Bangkok United. Ia melihat tim kepelatihan Persib Bandung yang dipimpin Bojan Hodak sudah mengintip kelebihan dan kelemahan sang lawan.

"Kekuatan mereka ada pada tim secara keseluruhan. Pertandingan akan berjalan dengan cukup sulit," kata Frans Putros, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung,.

1. Bojan Hodak Percaya Diri Raih Hasil Positif

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak optimistis melihat skuad asuhannya meraih hasil positif di markas Bangkok United. Rotasi pemain akan dilakukan demi menjaga kebugaran Thom Haye dan kawan-kawan.

Jika ada rotasi pemain di skuad Persib Bandung tak perlu dikhawatirkan. Sebab, Persib Bandung memiliki materi pemain yang sama baiknya, baik itu di jajaran starter maupun penghuni cadangan.

“Tentunya kami akan melakukan rotasi. Beberapa pemain kembali setelah cedera, beberapa kembali setelah skorsing. Saya rasa kami akan bermain dengan skuad yang bagus di laga nanti untuk mendapatkan hasil positif,” kata Bojan Hodak.

 

