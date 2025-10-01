Jadwal dan Link Live Streaming Bangkok United vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026, Klik di Sini!

JAKARTA – Persib Bandung akan melanjutkan perjuangannya di laga AFC Champions League 2 2025-2026 dengan menghadapi lawan asal Thailand, Bangkok United. Streaming pertandingan ini dengan klik di sini.

Persib Bandung datang dengan modal satu poin dari hasil imbang di matchday pertama. Hasil itu membuat Maung Bandung kini berada di posisi ketiga klasemen sementara. Lawan yang mereka hadapi kali ini bukan sembarang tim.

Bangkok United sukses memetik kemenangan pada laga pembuka melawan Selangor FC, yang membuat mereka duduk nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 3 poin. Kemenangan tersebut jelas menjadi motivasi tambahan bagi Bangkok United untuk terus menjaga tren positif mereka.

Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 menjadi salah satu grup paling menarik untuk diikuti. Selain Bangkok United dan Persib Bandung, ada juga Lion City Sailors dari Singapura serta Selangor FC dari Malaysia.

Keempat tim sama-sama memiliki sejarah dan kualitas yang membuat persaingan menuju fase selanjutnya dipastikan berlangsung ketat. Jangan sampai kelewatan laga seru Bangkok United vs Persib Bandung, simak jadwal streaming di VISION+: