HOME BOLA LIGA CHAMPION

Pratama Arhan Optimistis Bawa Bangkok United Menang atas Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026, Begini Katanya!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 01 Oktober 2025 |06:52 WIB
Pratama Arhan Optimistis Bawa Bangkok United Menang atas Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026, Begini Katanya!
Pratama Arhan siap bawa Bangkok United menang atas Persib Bandung. (Foto: Instagram/@true_bangkok_united)
FULLBACK kiri Bangkok United Pratama Arhan optimistis jelang menghadapi Persib Bandung di matchday kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Pathum Thani, Thailand, Rabu (1/10/2025) pukul 19.15 WIB. Ia optimistis karena persiapan Bangkok United cukup matang jelang menghadapi Persib Bandung.

Meski cukup matang, Pratama Arhan mengaku persiapan menghadapi Persib Bandung ini cukup berat. Sebab, timnya baru melakoni laga di Liga Thailand melawan Ratchaburi FC pada Minggu, 28 September 2025.

Bangkok United siap mengandaskan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@true_bangkok_united)
Bangkok United siap mengandaskan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@true_bangkok_united)

“Meskipun kami memiliki program yang cukup berat, kami yakin dengan potensi dan kerja keras tim. Kami yakin akan meraih hasil pertandingan yang baik dan meraih 3 poin di kandang,” kata Pratama Arhan di Stadion Pathum Thani, Thailand, Selasa 30 September 2025.

1. Pratama Arhan Tak Sabar Hadapi Persib Bandung

Pemain kelahiran Blora, Jawa Tengah ini pun antusias menghadapi Persib Bandung. Hal itu karena beberapa pemain Persib Bandung sudah dikenalnya saat sama-sama membela Timnas Indonesia. 

“Saya akan bertemu dengan rekan-rekan tim nasional Indonesia. Saya sangat bersemangat dan senang bisa bertemu dengan teman-teman, seperti Beckham, Eliano (Reijnders), Thom (Haye) dan Marc Klok. Kita lihat besok,” ungkap pesepakbola 23 tahun tersebut.

2. Harap Banyak Pemain Indonesia yang Berkarier di Thailand

Pratama Arhan juga menyampaikan harapannya jika banyak pemain Indonesia yang bermain di Liga Thailand. Alhasil, tak hanya dirinya, Sandy Walsh, Shane Pattynama maupun Asnawi Mangkualam yang berkarier di negara berjuluk Gajah Perang tersebut.

 

