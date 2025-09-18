Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Emil Audero Konsisten Tampil Gemilang di Liga Italia, Timnas Indonesia Turut Bangga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |00:01 WIB
Emil Audero Konsisten Tampil Gemilang di Liga Italia, Timnas Indonesia Turut Bangga
Kiper Cremonese, Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)
A
A
A

CREMONA – Penampilan gemilang kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, di awal musim Liga Italia 2025-2026 terus menjadi sorotan. Konsistensi yang ditunjukkannya bersama Cremonese hingga pekan ketiga membuat namanya semakin dikenal.

Terbaru, Emil tampil luar biasa saat Cremonese menahan Verona 0-0 pada Senin 15 September 2025. Dalam laga tersebut, ia berhasil mencatatkan sembilan penyelamatan krusial yang membuatnya menjadi pahlawan bagi tim.

1. Konsisten Tampil Luar Biasa

Tambahan satu poin dari laga kontra Verona sangat berarti bagi Cremonese. Sebab kini merreka bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan tujuh poin, hasil dari dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Pencapaian ini disambut gembira oleh Emil, yang mengungkapkan semangatnya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Emil senang bisa merebut poin di laga kandang dan tak kebobolan sama sekali.

"Sebuah poin di laga kandang dan clean sheet. Ayo Cremo," tulis Emil Audero di instagram pribadinya, @emil_audero, Kamis (18/9/2025).

Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)
Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)

2. Dampak Positif untuk Timnas Indonesia

Hingga pekan ketiga Liga Italia 2025-2026, gawang Emil Audero baru kebobolan tiga kali. Gol-gol tersebut terjadi saat Cremonese meraih kemenangan 2-1 atas AC Milan dan 3-2 atas Sassuolo. Catatan impresif ini menjadi bukti Emil mampu menjaga performa terbaiknya di level kompetisi tertinggi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646229/finswimming-indonesia-akhiri-kejuaraan-asia-tenggara-dengan-peningkatan-medali-wbf.webp
Finswimming Indonesia Akhiri Kejuaraan Asia Tenggara dengan Peningkatan Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/raymond_indranikolaus_joaquin.jpg
Comeback Sensasional! Raymond/Nikolaus Pastikan Langkah ke Perempat Final Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement