Emil Audero Konsisten Tampil Gemilang di Liga Italia, Timnas Indonesia Turut Bangga

CREMONA – Penampilan gemilang kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, di awal musim Liga Italia 2025-2026 terus menjadi sorotan. Konsistensi yang ditunjukkannya bersama Cremonese hingga pekan ketiga membuat namanya semakin dikenal.

Terbaru, Emil tampil luar biasa saat Cremonese menahan Verona 0-0 pada Senin 15 September 2025. Dalam laga tersebut, ia berhasil mencatatkan sembilan penyelamatan krusial yang membuatnya menjadi pahlawan bagi tim.

1. Konsisten Tampil Luar Biasa

Tambahan satu poin dari laga kontra Verona sangat berarti bagi Cremonese. Sebab kini merreka bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan tujuh poin, hasil dari dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Pencapaian ini disambut gembira oleh Emil, yang mengungkapkan semangatnya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Emil senang bisa merebut poin di laga kandang dan tak kebobolan sama sekali.

"Sebuah poin di laga kandang dan clean sheet. Ayo Cremo," tulis Emil Audero di instagram pribadinya, @emil_audero, Kamis (18/9/2025).

Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)

2. Dampak Positif untuk Timnas Indonesia

Hingga pekan ketiga Liga Italia 2025-2026, gawang Emil Audero baru kebobolan tiga kali. Gol-gol tersebut terjadi saat Cremonese meraih kemenangan 2-1 atas AC Milan dan 3-2 atas Sassuolo. Catatan impresif ini menjadi bukti Emil mampu menjaga performa terbaiknya di level kompetisi tertinggi.