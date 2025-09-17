Kisah Heroik Emil Audero, Kiper Timnas Indonesia dengan Jumlah Save Terbanyak di Serie A 2025-2026

KISAH heroik Emil Audero menarik diulas. Kiper Timnas Indonesia ini catatkan jumlah save terbanyak di Serie A 2025-2026.

Emil Audero tampil gemilang bersama klub barunya, yakni Cremonese. Berkat kerja ciamiknya, kini Cremonese menduduki peringkat ketiga di klasemen sementara Liga Italia 2025-2026.

1. Save Terbanyak

Ya, Emil Audero jadi kiper dengan save terbanyak di Liga Italia 2025-2026. Sejauh ini, ajang Liga Italia musim ini sudah bergulir 3 pekan.

Tren positif pun diukir Cremonese. Mereka tak terkalahkan sejauh ini dengan catatkan dua kemenangan dan 1 hasil imbang. Alhasil, mereka menduduki peringkat ketiga di klasemen dengan 7 poin.

Dari 3 laga yang telah bergulir, Emil Audero pun selalu dipasang sebagai starter. Bermain penuh 90 menit, kiper naturalisasi Indonesia itu tampil begitu ciamik.

Bahkan, Emil mencatatkan save terbanyak di Liga Italia 2025-2026. Pada pertandingan terbaru Cremonese melawan Hellas Verona akhir pekan lalu, Emil catatkan 9 kali penyelamatan penting.

Berkat kontribusinya, gawang Cremonese tak kebobolan satu kali pun. Laga rampung dengan skor imbang 0-0.

Secara total, Emil Audero telah membuat 17 saves dalam tiga pertandingan. Dia ungguli sederet nama top di Liga Italia.

Pada posisi kedua dalam daftar save terbanyak di Liga Italia 2025-2026, ada kiper Fiorentina, David de Gea. Dia catatkan 13 saves. Lalu, ada penjaga gawang Torino, Franco Israel, dengan 12 saves.