Media Italia Terpukau dengan Performa Jay Idzes, Sebut Duel Sassuolo vs Lazio Layak Dikenang!

MEDIA asal Italia, Tuttomercatoweb memuji penampilan pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, saat menang 1-0 atas Lazio. Tuttomercatoweb menilai Jay Idzes setelah tampil solid saat mengantar Sassuolo, meraih kemenangan perdana di Liga Italia 2025-2026.

Penampilan apik Jay disebut layak dikenang sebagai salah satu yang terbaik. Tentu diharapkan perforam apik Jay itu bisa kembali terlihat di laga Sassuoloa selanjutnya.

1. Sorotan Penampilan Jay Idzes

Sassuolo berhasil meraih tiga poin pertama mereka musim ini setelah mengalahkan Lazio 1-0 pada pekan ketiga di Mapei Stadium, Minggu 14 September 2025. Gol tunggal dari Alieu Fadera di menit ke-70 menjadi penentu kemenangan.

Dalam laga Sassuoloa vs Lazio, Jay Idzes tampil penuh dan berduet dengan bek asal Bosnia, Tarik Muharemovic, di lini pertahanan. Tuttomercatoweb menyoroti permainan Jay yang sangat meyakinkan.

Atas performa solidnya, Tuttomercatoweb memberikan nilai 7, salah satu yang tertinggi di antara semua pemain Sassuolo.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

"Lebih percaya diri daripada rekan setimnya, ia (Jay Idzes) memimpin pertahanan dan mencoba maju ke lini tengah dengan bola di kakinya," tulis laporan Tuttomercatoweb, dikutip Rabu (17/9/2025).

“Dia (Jay Idzes) mengerahkan segenap kemampuannya di lapangan, penampilan yang layak dikenang,” sambung media asal Italia tersebut.