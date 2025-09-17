Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Media Italia Terpukau dengan Performa Jay Idzes, Sebut Duel Sassuolo vs Lazio Layak Dikenang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 17 September 2025 |01:01 WIB
Media Italia Terpukau dengan Performa Jay Idzes, Sebut Duel Sassuolo vs Lazio Layak Dikenang!
Aksi Jay Idzes di laga Sassuolo vs Lazio. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

MEDIA asal Italia, Tuttomercatoweb memuji penampilan pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, saat menang 1-0 atas Lazio. Tuttomercatoweb menilai Jay Idzes setelah tampil solid saat mengantar Sassuolo, meraih kemenangan perdana di Liga Italia 2025-2026.

Penampilan apik Jay disebut layak dikenang sebagai salah satu yang terbaik. Tentu diharapkan perforam apik Jay itu bisa kembali terlihat di laga Sassuoloa selanjutnya.

1. Sorotan Penampilan Jay Idzes

Sassuolo berhasil meraih tiga poin pertama mereka musim ini setelah mengalahkan Lazio 1-0 pada pekan ketiga di Mapei Stadium, Minggu 14 September 2025. Gol tunggal dari Alieu Fadera di menit ke-70 menjadi penentu kemenangan.

Dalam laga Sassuoloa vs Lazio, Jay Idzes tampil penuh dan berduet dengan bek asal Bosnia, Tarik Muharemovic, di lini pertahanan. Tuttomercatoweb menyoroti permainan Jay yang sangat meyakinkan.

Atas performa solidnya, Tuttomercatoweb memberikan nilai 7, salah satu yang tertinggi di antara semua pemain Sassuolo.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

"Lebih percaya diri daripada rekan setimnya, ia (Jay Idzes) memimpin pertahanan dan mencoba maju ke lini tengah dengan bola di kakinya," tulis laporan Tuttomercatoweb, dikutip Rabu (17/9/2025).

“Dia (Jay Idzes) mengerahkan segenap kemampuannya di lapangan, penampilan yang layak dikenang,” sambung media asal Italia tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646229/finswimming-indonesia-akhiri-kejuaraan-asia-tenggara-dengan-peningkatan-medali-wbf.webp
Finswimming Indonesia Akhiri Kejuaraan Asia Tenggara dengan Peningkatan Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/09/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Sabar/Reza Tembus Perempat Final Australian Open 2025 usai Duel Sengit Tiga Gim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement