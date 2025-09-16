Adu Harga Pasaran Jay Idzes dengan Kapten Sassuolo Filippo Romagna, bak Bumi dan Langit?

ADU harga pasaran Jay Idzes dengan kapten Sassuolo Filippo Romagna menarik untuk diulas. Apakah nominalnya bak bumi dan langit?

Idzes mencuri perhatian usai Sassuolo menang 1-0 atas Lazio di giornata tiga Liga Italia 2025-2026. Betapa tidak, Neroverdi sukses memetik tiga poin pertamanya usai promosi ke kasta teratas!

Lebih menarik lagi, Idzes tampil selama 90 menit. Pelatih Fabio Grosso berani menggusur Filippo Romagna yang notabene bek andalannya musim lalu sekaligus kapten tim ke bangku cadangan!

1. Harga Pasaran Filippo Romagna

Lantas berapa sebenarnya harga pasaran Filippo Romagna? Menurut Transfermarkt, pemain berusia 28 tahun itu bernilai 800 ribu Euro (setara Rp15,4 miliar)!

Romagna bukanlah pemain top di Italia. Pesepakbola kelahiran Fano ini merupakan jebolan akademi Juventus. Namun, ia lebih banyak menghabiskan karier sebagai pinjaman sebelum dipermanenkan Cagliari pada 2017 dengan mahar 1 juta Euro (setara Rp19,3 miliar).

Bek berpostur 186 cm itu baru hengkang ke Sassuolo pada musim panas 2020 dengan banderol 4,5 juta Euro (setara Rp86,8 miliar). Ia adalah salah satu pemain paling lama di tim selain Domenico Berardi dan Stefano Turati yang berasal dari akademi klub.