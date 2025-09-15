Media Italia Soroti Penampilan Jay Idzes saat Bawa Sassuolo Kalahkan Lazio, Beri Nilai Segini!

MEDIA Italia, Sassuolo News, soroti penampilan Jay Idzes saat bawa Sassuolo kalahkan Lazio dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Mereka turut memberi nilai cukup baik untuk aksi ciamik Jay Idzes.

Ya, kerja keras Jay Idzes membawa Sassuolo berhasil membenamkan Lazio 1-0. Ini jadi kemenangan perdana Sassuolo di Liga Italia.

1. Sassuolo Menang Perdana

Sassuolo akhirnya merebut tiga poin pertama usai mengalahkan Lazio 1-0 di pekan ketiga Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italia pada Minggu 14 September 2025.

Gol tunggal Neroverdi -julukan Sassuolo- dicetak oleh Alieu Fadera pada menit 70. Ini menjadi kemenangan pertama bagi Sassuolo usai menelan kekalahan dalam dua laga sebelumnya.

Dalam pertandingan itu, Jay tampil penuh dalam dua babak. Dia diduetkan dengan bek asal Bosnia & Herzegovina, Tarik Muharemovic di jantung pertahanan Sassuolo.