HOME BOLA LIGA ITALIA

Reaksi Berkelas Jay Idzes Usai Bawa Sassuolo Menang 1-0 atas Lazio di Liga Italia 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 15 September 2025 |21:00 WIB
Reaksi Berkelas Jay Idzes Usai Bawa Sassuolo Menang 1-0 atas Lazio di Liga Italia 2025-2026
Jay Idzes kala membela Sassuolo. (Foto: Sassuolo)
A
A
A

REAKSI berkelas diberikan Jay Idzes usai bawa Sassuolo menang 1-0 atas Lazio di Liga Italia 2025-2026. Jay merasa senang bukan main.

Kapten Timnas Indonesia itu pun turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar Sassuolo. Sebab, dukungan mereka sudah memantik semangat pemain hingga tampil optimal.

Jay Idzes saat mengawal pemain Lazio Taty Castellanos jayidzes

1. Sassuolo Menang

Sassuolo berhasil mengalahkan Lazio 1-0 di pekan ketiga Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italia pada Minggu 14 September 2025.

Gol tunggal Neroverdi -julukan Sassuolo- dicetak oleh Alieu Fadera pada menit 70. Ini menjadi kemenangan pertama bagi Sassuolo usai menelan kekalahan dalam dua laga sebelumnya.

Dalam pertandingan itu, Jay bermain penuh selama dua babak. Bek Timnas Indonesia tersebut dipercaya untuk menjadi palang pintu pertahanan bersama dengan Tarik Muharemovic.

 

Halaman:
1 2
      
