Hasil Liga Inggris 2025-2026 Semalam: Brentford vs Chelsea 2-2, West Ham vs Tottenham Hotspur 0-3

Simak hasil Liga Inggris 2025-2026 semalam di mana Brentford menahan Chelsea 2-2 (Foto: X/@premierleague)

HASIL Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung Sabtu 13 September malam sudah diketahui. Laga Brentford vs Chelsea berakhir 2-2 sementara West Ham United takluk 0-3 dari Tottenham Hotspur.

Delapan dari total 10 laga pekan keempat Liga Inggris 2025-2026 digelar Sabtu 13 September malam WIB. Dua laga baru dimainkan tengah malam hingga Minggu (14/9/2025) dini hari WIB.

1. Brentford vs Chelsea

Brentford vs Chelsea berakhir 2-2 (Foto: Premier League)

Pertandingan seru tercipta di Stadion GTech Community. Tuan rumah Brentford dan Chelsea saling berbalas gol hingga skor akhir 2-2.

Kevin Schade (35’) membawa The Bees menyengat duluan. Namun, dua gol Cole Palmer (61’) dan Moises Caicedo (85’) membuat The Blues balik memimpin 2-1.

Ketika laga sepertinya akan berakhir untuk kemenangan Chelsea, Caicedo justru bikin kesalahan. Peluang itu dimanfaatkan betul oleh Fabio Carvalho (90+3’) untuk menyamakan kedudukan.

Pada akhirnya, Chelsea dan Brentford harus puas berbagi satu angka. Anak asuh Enzo Maresca gagal naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026.