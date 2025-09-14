Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2025-2026 Semalam: Brentford vs Chelsea 2-2, West Ham vs Tottenham Hotspur 0-3

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 14 September 2025 |06:09 WIB
Hasil Liga Inggris 2025-2026 Semalam: Brentford vs Chelsea 2-2, West Ham vs Tottenham Hotspur 0-3
Simak hasil Liga Inggris 2025-2026 semalam di mana Brentford menahan Chelsea 2-2 (Foto: X/@premierleague)
A
A
A

HASIL Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung Sabtu 13 September malam sudah diketahui. Laga Brentford vs Chelsea berakhir 2-2 sementara West Ham United takluk 0-3 dari Tottenham Hotspur.

Delapan dari total 10 laga pekan keempat Liga Inggris 2025-2026 digelar Sabtu 13 September malam WIB. Dua laga baru dimainkan tengah malam hingga Minggu (14/9/2025) dini hari WIB.

1. Brentford vs Chelsea

Brentford vs Chelsea berakhir 2-2 (Foto: Premier League)
Brentford vs Chelsea berakhir 2-2 (Foto: Premier League)

Pertandingan seru tercipta di Stadion GTech Community. Tuan rumah Brentford dan Chelsea saling berbalas gol hingga skor akhir 2-2.

Kevin Schade (35’) membawa The Bees menyengat duluan. Namun, dua gol Cole Palmer (61’) dan Moises Caicedo (85’) membuat The Blues balik memimpin 2-1.

Ketika laga sepertinya akan berakhir untuk kemenangan Chelsea, Caicedo justru bikin kesalahan. Peluang itu dimanfaatkan betul oleh Fabio Carvalho (90+3’) untuk menyamakan kedudukan.

Pada akhirnya, Chelsea dan Brentford harus puas berbagi satu angka. Anak asuh Enzo Maresca gagal naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
