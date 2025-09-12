Jadwal Siaran Langsung Juventus vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026: Menang Lagi, Bianconeri?

JADWAL siaran langsung Juventus vs Inter Milan di pekan ketiga Liga Italia 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan digelar di Juventus Stadium pada Sabtu, 13 September 2025 pukul 23.00 WIB. Derby D’Italia edisi kali ini berbeda ketimbang pertemuan beberapa musim terakhir.

Sebab, untuk pertama kalinya dalam beberapa musim terakhir, posisi Juventus di klasemen sementara Liga Italia berada di atas Inter Milan. Juventus asuhan Igor Tudor saat ini duduk di puncak klasemen dengan enam angka, unggul tiga poin atas Inter Milan di posisi enam.

1. Puji Inter Milan

Inter Milan sudah merasakan kekalahan di Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/inter)

Igor Tudor memuji Inter Milan sebagai tim hebat. Meski ditangani pelatih muda atas nama Christian Chivu, mayoritas personel Inter Milan sudah merasakan kejayaan saat masih ditangani juru taktik sebelumnya, Simone Inzaghi.

“Laga melawan Inter Milan lebih berarti dari sekadar tiga poin. Inter Milan merupakan tim luar biasa. Mereka memiliki banyak pemain berpengalaman,” kata Igor Tudor, Okezone mengutip dari Football Italia, Jumat (12/9/2025).

“Meski begitu, kami fokus kepada kekuatan dan kelemahan kami sendiri. Kemudian di akhir musim, baru kita lihat hasilnya,” lanjut pelatih asal Kroasia ini.

2. Juventus Punya Peluang Juara Liga Italia 2025-2026

Igor Tudor optimistis membawa Juventus juara Liga Italia 2025-2026. Ia menilai Bianconeri -julukan Juventus- memiliki kapasitas untuk mengangkat trofi di akhir musim. Start apik di awal musim menjadi salah satu dasar keyakinan mantan bek andalan Juventus tersebut.