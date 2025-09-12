Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jadwal Siaran Langsung Juventus vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026: Menang Lagi, Bianconeri?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 September 2025 |15:56 WIB
Jadwal Siaran Langsung Juventus vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026: Menang Lagi, Bianconeri?
Juventus akan menjamu Inter Milan di pekan ketiga Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/@juventus)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Juventus vs Inter Milan di pekan ketiga Liga Italia 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan digelar di Juventus Stadium pada Sabtu, 13 September 2025 pukul 23.00 WIB. Derby D’Italia edisi kali ini berbeda ketimbang pertemuan beberapa musim terakhir.

Sebab, untuk pertama kalinya dalam beberapa musim terakhir, posisi Juventus di klasemen sementara Liga Italia berada di atas Inter Milan. Juventus asuhan Igor Tudor saat ini duduk di puncak klasemen dengan enam angka, unggul tiga poin atas Inter Milan di posisi enam.

1. Puji Inter Milan

Inter Milan sudah merasakan kekalahan di Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/inter)
Inter Milan sudah merasakan kekalahan di Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/inter)

Igor Tudor memuji Inter Milan sebagai tim hebat. Meski ditangani pelatih muda atas nama Christian Chivu, mayoritas personel Inter Milan sudah merasakan kejayaan saat masih ditangani juru taktik sebelumnya, Simone Inzaghi.

 “Laga melawan Inter Milan lebih berarti dari sekadar tiga poin. Inter Milan merupakan tim luar biasa. Mereka memiliki banyak pemain berpengalaman,” kata Igor Tudor, Okezone mengutip dari Football Italia, Jumat (12/9/2025).

“Meski begitu, kami fokus kepada kekuatan dan kelemahan kami sendiri. Kemudian di akhir musim, baru kita lihat hasilnya,” lanjut pelatih asal Kroasia ini.

2. Juventus Punya Peluang Juara Liga Italia 2025-2026

Igor Tudor optimistis membawa Juventus juara Liga Italia 2025-2026. Ia menilai Bianconeri -julukan Juventus- memiliki kapasitas untuk mengangkat trofi di akhir musim. Start apik di awal musim menjadi salah satu dasar keyakinan mantan bek andalan Juventus tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646445/nova-arianto-resmi-latih-timnas-indonesia-u20-fdh.webp
Nova Arianto Resmi Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
PSSI Siap Interview 5 Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia Pekan Depan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement