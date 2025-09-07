Media Italia Terpukau dengan Jay Idzes, Yakin Bakal Jadi Sosok Kunci di Sassuolo

MEDIA Italia, Sassuolo News, tampak terpukau dengan Jay Idzes. Mereka bahkan meyakini Jay Idzes akan menjadi sosok kunci di Sassuolo.

Jay mungkin akan butuh waktu beradaptasi. Namun, media Italia itu meyakini adaptasi bintang Timnas Indonesia itu tidak akan lama.

1. Jay Idzes Gabung Sassuolo

Jay Idzes didatangkan oleh Sassuolo dari Venezia di bursa transfer musim panas 2025. Pemain Timnas Indonesia itu memecahkan rekor pembelian termahal Sassuolo musim ini dengan harga 8 juta euro (Rp151 miliar).

Jay pun diberikan kontrak cukup panjang hingga 2029. Sejauh ini, Jay sudah membuat dua penampilan bersama Neroverdi -julukan Sassuolo- di Liga Italia 2025-2026.

Di laga pertama, dia turun sebagai pemain pengganti ketika Sassuolo dibekuk Napoli (0-2). Pada laga keduanya, Jay dapat kesempatan sebagai starter dan tak tergantikan saat Sassuolo ditekuk Cremonese (2-3).

Dari dua pertandingan itu, Jay dinilai belum memberi impak signifikan. Namun media Italia Sassuolo News yakin, pemain berusia 25 tahun itu akan menjadi pemain kunci Sassuolo.