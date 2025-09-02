Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Emil Audero Full Senyum, Cremonese Berpotensi Datangkan Striker Top dari Inggris

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 02 September 2025 |00:01 WIB
Emil Audero Full Senyum, Cremonese Berpotensi Datangkan Striker Top dari Inggris
Pemain Cremonese, Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)
CREMONA - Mantan bintang Leicester City, Jamie Vardy, dikabarkan selangkah lagi akan menjadi rekan setim kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, di Cremonese. Jurnalis ternama, Fabrizio Romano, mengonfirmasi kesepakatan sudah tercapai.

1. Berpotensi Diperkuat Jamie Vardy

Bahkan Romano mengatakan Vardy dijadwalkan segera bermain di Liga Italia dalam waktu dekat ini. Nantinya, Cremonese akan mengontrak Vardy dengan durasi satu tahun plus opsi perpanjang jika klub promosi itu bisa bertahan di Serie A musim depan.

"Jamie Vardy ke Cremonese, here we go! Kesepakatan dengan klub Italia tersebut berlaku hingga Juni 2026 plus opsi perpanjangan satu musim jika tetap di Serie A (Liga Italia)," tulis Romano dalam akun X pribadinya (@FabrizioRomano), dikutip Selasa (2/9/2025).

"Kesepakatan telah tercapai dan Vardy dijadwalkan terbang malam ini ke Milan untuk memulai babak baru,” tambah Romano.

2. Perjalanan Karier dan Pengalaman Berharga

Jamie Vardy
Jamie Vardy

Vardy sudah berstatus tanpa klub sejak berpisah dengan Leicester City pada awal Juli 2025. Ia pun dikenal sebagai salah satu striker paling produktif dalam sejarah klub berjuluk The Foxes itu.

Vardy tercatat pernah mengantar Leicester meraih lima gelar, termasuk gelar juara Liga Inggris 2015-2016 yang fenomenal. Vardy juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Leicester dengan 200 gol dari 500 penampilan.

 

