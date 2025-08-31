Bahagianya Emil Audero Antar Cremonese Menang 3-2 atas Klub Jay Idzes di Liga Italia 2025-2026

PEMAIN Timnas Indonesia, Emil Audero bereaksi usai membawa Cremoese mengalahkan Sassuolo di pekan kedua Liga Italia 2025-2026. Kiper berusia 28 tahun itu sangat senang dengan performa rekan-rekannya yang berjuang habis-habisan hingga akhir laga.

Grigiorossi -julukan Cremonese- menang dramatis 3-2 saat menjamu Sassuolo di Stadion Giovanni Zini, Sabtu 30 Agustus 2025 dini hari WIB. Dibilang dramatis karena kedua kesebelasan bermain 2-2 hingga menit ke-90.

Emil Audero bantu Cremonese menang 3-2 atas Sassuolo. (Foto: Instagram/@uscremonese)

Akan tetapi, Cremonese mendapatkan hadiah penalti di menit 90+3. Manuel De Luca yang menjadi algojo menjalankan tugasnya dengan baik sekaligus mengantarkan timnya menang atas Sassuolo.

Emil Audero tidak bisa menutupi rasa senangnya atas kemenangan penting yang didapat Cremonese. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu menyebut Grigiorossi berada di jalur yang tepat.

“Di jalur yang tepat tanpa menyerah sampai detik terakhir. Tiga poin penting sebelum jeda, ayo terus maju! Forza Cremo!,” tulis Emil Audero dalam Instagram-nya, Minggu (31/8/2025).

Menariknya, pertandingan tersebut sekaligus mempertemukan Emil Audero dan kompatriotnya, Jay Idzes. Jay Idzes menjalani debutnya bersama Sassuolo dengan diturunkan sejak menit awal.