Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Pelukan Mesra Emil Audero dan Jay Idzes di Laga Cremonese vs Sassuolo Berujung Aksi Pamer di Instagram

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 30 Agustus 2025 |09:39 WIB
Pelukan Mesra Emil Audero dan Jay Idzes di Laga Cremonese vs Sassuolo Berujung Aksi Pamer di Instagram
Pelukan Emil Audero dan Jay Idzes sebelum laga Cremonese vs Sassuolo dini hari tadi. (Foto X/@llanasoccerid7)
A
A
A

EMIL Audero dan Jay Idzes bentrok di pekan kedua Liga Italia 2025-2026 yang mempertemukan Cremonese vs Sassuolo di Stadion Giovanni Zini, Sabtu (30/8/2025) dini hari WIB. Sebelum pertandingan, dua pemain Timnas Indonesia ini saling sapa.

Di lorong stadion Giovanni Zini, keduanya saling memeluk mesra. Mereka membuat bangga masyarakat Indonesia bahwa Indonesia memiliki dua pesepakbola yang eksis di kasta teratas Liga Italia, Serie A.

Pelukan Emil Audero dan Jay Idzes sebelum laga Cremonese vs Sassuolo. (Foto: X/llanasoccerid7)
Pelukan Emil Audero dan Jay Idzes sebelum laga Cremonese vs Sassuolo. (Foto: X/llanasoccerid7)

1. Cremonese Menang 3-2 atas Sassuolo

Dalam laga dini hari tadi, baik Emil Audero dan Jay Idzes sama-sama mentas sebagai starter. Emil Audero berupaya melanjutkan catatan apik di laga pembuka Serie A 2025-2026, yang mana membuat empat penyelamatan sekaligus membantu Cremonese menang 2-1 atas AC Milan di kandang lawan.

Sementara bagi Jay Idzes, ini merupakan debutnya sebagai bek Sassuolo di laga resmi. Saat Sassuolo kalah 0-2 dari Napoli di laga pembuka musim, Jay Idzes harus puas duduk di bangku cadangan.

Sayangnya, debut Jay Idzes tak berlangsung manis. Cremonese langsung unggul 2-0 atas Neroverdi -julukan Sassuolo- di babak pertama, lewat gol-gol yang dikemas Filippo Teracciano (37’) dan Franco Vazquez. Skor 2-0 untuk keunggulan Cremonese ini bertahan hingga babak pertama usai.

Di awal babak kedua, pelatih Sassuolo Fabio Grosso melakukan dua pergantian. Bek Fali Cande dan penyerang Cristian Volpato dimainkan menggantikan Daniel Boloca dan Josh Doig. Pergantian ini membuahkan hasil, Sassuolo menyamakan kedudukan lewat gol-gol yang dikemas Andrea Pinamonti di menit 64 serta eksekusi penalti Domenico Berardi. Skor berubah 2-2.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/51/1645999/wondr-by-bni-indonesia-international-challenge-2025-ii-dimulai-cek-jadwal-dan-link-di-vision-gjm.jpg
WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2025 II Dimulai! Cek Jadwal dan Link di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/rizky_nurfadilah_remaja_asal_bandung.jpg
Fakta Sebenarnya Kasus Kiper Muda Bandung di Kamboja: Bukan TPPO, Ini Penjelasan Lengkap Kemlu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement