Pelukan Mesra Emil Audero dan Jay Idzes di Laga Cremonese vs Sassuolo Berujung Aksi Pamer di Instagram

Pelukan Emil Audero dan Jay Idzes sebelum laga Cremonese vs Sassuolo dini hari tadi. (Foto X/@llanasoccerid7)

EMIL Audero dan Jay Idzes bentrok di pekan kedua Liga Italia 2025-2026 yang mempertemukan Cremonese vs Sassuolo di Stadion Giovanni Zini, Sabtu (30/8/2025) dini hari WIB. Sebelum pertandingan, dua pemain Timnas Indonesia ini saling sapa.

Di lorong stadion Giovanni Zini, keduanya saling memeluk mesra. Mereka membuat bangga masyarakat Indonesia bahwa Indonesia memiliki dua pesepakbola yang eksis di kasta teratas Liga Italia, Serie A.

Pelukan Emil Audero dan Jay Idzes sebelum laga Cremonese vs Sassuolo. (Foto: X/llanasoccerid7)

1. Cremonese Menang 3-2 atas Sassuolo

Dalam laga dini hari tadi, baik Emil Audero dan Jay Idzes sama-sama mentas sebagai starter. Emil Audero berupaya melanjutkan catatan apik di laga pembuka Serie A 2025-2026, yang mana membuat empat penyelamatan sekaligus membantu Cremonese menang 2-1 atas AC Milan di kandang lawan.

Sementara bagi Jay Idzes, ini merupakan debutnya sebagai bek Sassuolo di laga resmi. Saat Sassuolo kalah 0-2 dari Napoli di laga pembuka musim, Jay Idzes harus puas duduk di bangku cadangan.

Sayangnya, debut Jay Idzes tak berlangsung manis. Cremonese langsung unggul 2-0 atas Neroverdi -julukan Sassuolo- di babak pertama, lewat gol-gol yang dikemas Filippo Teracciano (37’) dan Franco Vazquez. Skor 2-0 untuk keunggulan Cremonese ini bertahan hingga babak pertama usai.

Di awal babak kedua, pelatih Sassuolo Fabio Grosso melakukan dua pergantian. Bek Fali Cande dan penyerang Cristian Volpato dimainkan menggantikan Daniel Boloca dan Josh Doig. Pergantian ini membuahkan hasil, Sassuolo menyamakan kedudukan lewat gol-gol yang dikemas Andrea Pinamonti di menit 64 serta eksekusi penalti Domenico Berardi. Skor berubah 2-2.