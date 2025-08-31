Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Liga Spanyol 2025-2026: Real Madrid vs Mallorca 2-1, Girona vs Sevilla Berakhir 0-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 31 Agustus 2025 |05:58 WIB
Hasil Liga Spanyol 2025-2026: Real Madrid vs Mallorca 2-1, Girona vs Sevilla Berakhir 0-2!
Real Madrid kala berlaga. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

HASIL Liga Spanyol 2025-2026 semalam sudah diketahui. Sejumlah laga seru tersaji, salah satunya mempertemukan Real Madrid vs Mallorca yang berakhir dengan skor 2-1.

Ya, ajang Liga Spanyol 2025-2026 berlanjut dengan memasuki pekan ketiga. Total, ada 3 pertandingan yang digelar semalam.

Real Madrid

1. Real Madrid vs Mallorca

Salah satu laga seru yang tersaji mempertemukan Real Madrid vs Mallorca. Main di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (31/8/2025) dini hari WIB, Los Blancos menang tipis 2-1.

Madrid harus tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol Vedat Muriqi pada menit ke-18. Tetapi, Madrid berhasil lakukan comeback ciamik setelah itu.

Dalam waktu dua menit, dua gol balasan dicetak tim tuan rumah. Gol perdana Los Blancos -julukan Real Madrid- dicetak Arda Guler pada menit ke-37.

Selang semenit kemudian, Vinicius Jr yang catatkan namanya di papan skor. Pada babak kedua, tak ada gol tambahan yang tercipta.

Madrid yang raih poin penuh kini menempati puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026 dengan 9 poin. Mereka unggul 3 angka dari Villarreal hingga Barcelona yang menempati posisi 2 dan 3 dengan 6 angka karena belum melakoni pertandingan pekan ketiga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/46/3184744/robert_lewandowski-AJ7V_large.jpg
Bocor! Gara-Gara Hal Ini, Barcelona Pernah Minta Robert Lewandowski Berhenti Cetak Gol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/46/3184178/trent_alexander_arnold-ZNHy_large.jpg
Ini Penyebab Trent Alexander-Arnold Kesulitan di Musim Pertamanya Bersama Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/46/3183616/para_pemain_real_madrid-tKew_large.jpg
5 Pemain Top Real Madrid yang Bermasalah dengan Xabi Alonso, Nomor 1 Vinicius Jr!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/46/3182511/barcelona-NtKy_large.jpg
Hasil Liga Spanyol 2025-2026: Rayo Vallecano vs Real Madrid Sengit 0-0, Celta Vigo vs Barcelona Berakhir 2-4!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/20/51/1646181/kombinasi-pemain-senior-dan-junior-bawa-mnc-tourism-indonesia-lolos-ke-semifinal-turnamen-basket-mnc-sports-competition-lkl.jpg
Kombinasi Pemain Senior dan Junior Bawa MNC Tourism Indonesia Lolos ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/07/persib_bandung_adam_alis.jpg
Persib Dihujani Kabar Buruk jelang Jumpa Dewa United, Bojan Hodak Pusing!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement