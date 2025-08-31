Hasil Liga Spanyol 2025-2026: Real Madrid vs Mallorca 2-1, Girona vs Sevilla Berakhir 0-2!

HASIL Liga Spanyol 2025-2026 semalam sudah diketahui. Sejumlah laga seru tersaji, salah satunya mempertemukan Real Madrid vs Mallorca yang berakhir dengan skor 2-1.

Ya, ajang Liga Spanyol 2025-2026 berlanjut dengan memasuki pekan ketiga. Total, ada 3 pertandingan yang digelar semalam.

1. Real Madrid vs Mallorca

Salah satu laga seru yang tersaji mempertemukan Real Madrid vs Mallorca. Main di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (31/8/2025) dini hari WIB, Los Blancos menang tipis 2-1.

Madrid harus tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol Vedat Muriqi pada menit ke-18. Tetapi, Madrid berhasil lakukan comeback ciamik setelah itu.

Dalam waktu dua menit, dua gol balasan dicetak tim tuan rumah. Gol perdana Los Blancos -julukan Real Madrid- dicetak Arda Guler pada menit ke-37.

Selang semenit kemudian, Vinicius Jr yang catatkan namanya di papan skor. Pada babak kedua, tak ada gol tambahan yang tercipta.

Madrid yang raih poin penuh kini menempati puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026 dengan 9 poin. Mereka unggul 3 angka dari Villarreal hingga Barcelona yang menempati posisi 2 dan 3 dengan 6 angka karena belum melakoni pertandingan pekan ketiga.