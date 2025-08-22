Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Menang 2-1, Singo Edan Geser Persija Jakarta dari Puncak Klasemen!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |17:45 WIB
Hasil Arema FC vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Menang 2-1, Singo Edan Geser Persija Jakarta dari Puncak Klasemen!
Arema FC vs Bhayangkara FC kala berlaga. (Foto: Arema FC)
A
A
A

HASIL Arema FC vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026. Singo Edan -julukan Arema FC- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Laga pekan ketiga Super League 2025-2026 ini digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Jumat (22/8/2025) sore WIB. Dalberto jadi pahlawan Arema karena sukses cetak dua gol pada menit ke-39 dan 90+7 (P).

Arema FC vs Bhayangkara FC

Hasil ini membawa Arema FC langsung merangsek ke puncak klasemen sementara Super League 2025-2026. Mereka menggeser Persija usai mengemas 7 poin saat ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga berjalan ketat sejak awal pertandingan babak pertama. Namun, Bhayangkara FC berhasil mencuri keunggulan pada menit ke-10.

Ialah Fareed Sadat (10') yang sukses melepaskan tembakan kaki kanan usai menerima umpan matang dari Stjepan Plazonja. Setelah itu, Arema FC meningkatkan intensitas serangan.

Jual beli serangan pun tak terhindarkan antara kedua tim. Singo Edan yang bermain di depan pendukung sendiri terpantau lebih mendominasi.

Akhirnya, gol penyama kedudukan lahir pada menit ke-39. Dalberto (39') yang lepas dari pengawalan berhasil menyambar bola liar, kedudukan sementara menjadi 1-1.

Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Arema FC dan Bhayangkara FC bermain imbang 1-1 di paruh pertama.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Arema FC yang bertindak sebagai tuan rumah bermain agresif di awal laga. Meski demikian, Bhayangkara FC mampu mengantisipasi sejumlah serangan.

The Guardians -julukan Bhayangkara Presisi Lampung FC- juga mengandalkan serangan balik cepat. Tak pelak, kedua tim bermain dengan intensitas tinggi.

Sayangnya, beberapa peluang yang tercipta tak mampu dimanfaatkan dengan baik. Pada menit akhir, Arema FC mendapatkan penalti setelah salah satu pemainnya dilanggar.

Dalberto (90+7') yang keluar sebagai eksekutor berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, Singo Edan berbalik unggul 2-1. Bhayangkara FC mengerahkan seluruh tenaga untuk kembali menyamakan kedudukan.

Namun, upaya tersebut berakhir sia-sia. Pada akhirnya, Arema FC berhasil membungkam Bhayangkara FC 2-1 di pekan ketiga Super League 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/49/3187415/bojan_hodak_tak_membutuhkan_jasa_wiliam_marcilio_lagi_di_persib_bandung_wiliamm96-wgUb_large.jpg
BREAKING NEWS: Hubungan Bojan Hodak dan Wiliam Marcilio di Persib Bandung Resmi Berakhir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/49/3187366/pt_pbb_mengimbau_agar_suporter_borneo_fc_yang_bernama_pusamania_tidak_datang_ke_bandung-3wHf_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Borneo FC: PT PBB Imbau Pusamania Jangan Datang ke Kota Kembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/49/3187190/persija_jakarta_diwaspadai_pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_media_persija_jakarta-V2X6_large.jpg
Bojan Hodak Khawatir Lihat Persija Jakarta ketimbang Borneo FC, Psywar Persib Bandung Dimulai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/49/3186984/thom_haye-hy53_large.jpg
Perasaan Thom Haye Usai Cetak Gol Perdana untuk Persib Bandung saat Bantai Madura United 4-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651267/campus-league-the-national-2025-resmi-dibuka-16-tim-futsal-berebut-tempat-terbaik-cqc.webp
Campus League The National 2025 Resmi Dibuka, 16 Tim Futsal Berebut Tempat Terbaik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_indonesia_u_17_foto_pssi.jpg
Terungkap! Begini Cara PSSI Cetak Generasi Emas Timnas Indonesia U-17
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement