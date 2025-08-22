Hasil Arema FC vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Menang 2-1, Singo Edan Geser Persija Jakarta dari Puncak Klasemen!

HASIL Arema FC vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026. Singo Edan -julukan Arema FC- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Laga pekan ketiga Super League 2025-2026 ini digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Jumat (22/8/2025) sore WIB. Dalberto jadi pahlawan Arema karena sukses cetak dua gol pada menit ke-39 dan 90+7 (P).

Hasil ini membawa Arema FC langsung merangsek ke puncak klasemen sementara Super League 2025-2026. Mereka menggeser Persija usai mengemas 7 poin saat ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga berjalan ketat sejak awal pertandingan babak pertama. Namun, Bhayangkara FC berhasil mencuri keunggulan pada menit ke-10.

Ialah Fareed Sadat (10') yang sukses melepaskan tembakan kaki kanan usai menerima umpan matang dari Stjepan Plazonja. Setelah itu, Arema FC meningkatkan intensitas serangan.

Jual beli serangan pun tak terhindarkan antara kedua tim. Singo Edan yang bermain di depan pendukung sendiri terpantau lebih mendominasi.

Akhirnya, gol penyama kedudukan lahir pada menit ke-39. Dalberto (39') yang lepas dari pengawalan berhasil menyambar bola liar, kedudukan sementara menjadi 1-1.

Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Arema FC dan Bhayangkara FC bermain imbang 1-1 di paruh pertama.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Arema FC yang bertindak sebagai tuan rumah bermain agresif di awal laga. Meski demikian, Bhayangkara FC mampu mengantisipasi sejumlah serangan.

The Guardians -julukan Bhayangkara Presisi Lampung FC- juga mengandalkan serangan balik cepat. Tak pelak, kedua tim bermain dengan intensitas tinggi.

Sayangnya, beberapa peluang yang tercipta tak mampu dimanfaatkan dengan baik. Pada menit akhir, Arema FC mendapatkan penalti setelah salah satu pemainnya dilanggar.

Dalberto (90+7') yang keluar sebagai eksekutor berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, Singo Edan berbalik unggul 2-1. Bhayangkara FC mengerahkan seluruh tenaga untuk kembali menyamakan kedudukan.

Namun, upaya tersebut berakhir sia-sia. Pada akhirnya, Arema FC berhasil membungkam Bhayangkara FC 2-1 di pekan ketiga Super League 2025-2026.