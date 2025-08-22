Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Semen Padang vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Berakhir 1-1, Juku Eja Belum Catat Kemenangan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |17:36 WIB
Hasil Semen Padang vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Berakhir 1-1, Juku Eja Belum Catat Kemenangan!
Laga Semen Padang vs PSM Makassar berakhir dengan skor 1-1 di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)
A
A
A

PADANG – Hasil Semen Padang vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion GOR H. Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat (22/8/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Semen Padang unggul duluan via gol Bruno Gomes (25’). Namun, PSM sanggup menyamakan skor via gol Abu Kamara (74’) untuk memaksa kedua tim berbagi satu angka.

Semen Padang vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)
Semen Padang vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Jalannya Pertandingan

Kabau Sirah -julukan Semen Padang- tampil menyengat sejak menit awal. Armada Eduardo Almeida tampak percaya diri dalam menyerang pertahanan dari PSM Makassar.

Sampai akhirnya, Semen Padang sukses membuka keran golnya di menit ke-27 lewat Bruno Gomes. Penyerang berpaspor Brasil itu menjebol gawang PSM Makassar usai memanfaatkan umpan dari Pedro Matos.

PSM Makassar mencoba untuk merespons gol tersebut. Hanya saja, tim berjulukan Juku Eja itu masih cukup kesulitan menembus kokohnya pertahanan tuan rumah. Hingga laga memasuki menit ke-35, belum ada tambahan gol yang tercipta. 

Di menit-menit akhir babak pertama, PSM Makassar mendapatkan peluang lewat tendangan Lucas Dias namun masih melebar. Pada akhirnya, Semen Padang untuk sementara unggul 1-0.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/49/3187415/bojan_hodak_tak_membutuhkan_jasa_wiliam_marcilio_lagi_di_persib_bandung_wiliamm96-wgUb_large.jpg
BREAKING NEWS: Hubungan Bojan Hodak dan Wiliam Marcilio di Persib Bandung Resmi Berakhir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/49/3187366/pt_pbb_mengimbau_agar_suporter_borneo_fc_yang_bernama_pusamania_tidak_datang_ke_bandung-3wHf_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Borneo FC: PT PBB Imbau Pusamania Jangan Datang ke Kota Kembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/49/3187190/persija_jakarta_diwaspadai_pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_media_persija_jakarta-V2X6_large.jpg
Bojan Hodak Khawatir Lihat Persija Jakarta ketimbang Borneo FC, Psywar Persib Bandung Dimulai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/49/3186984/thom_haye-hy53_large.jpg
Perasaan Thom Haye Usai Cetak Gol Perdana untuk Persib Bandung saat Bantai Madura United 4-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651189/kemenpora-siap-salurkan-bantuan-ke-korban-bencana-banjir-sumatera-gvt.webp
Kemenpora Siap Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Banjir SumateraÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_vietnam_u_22_menang_tipis_atas_laos_pada_la.jpg
Vietnam Susah Payah Kalahkan Laos pada Laga Pembuka SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement