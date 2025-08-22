Hasil Semen Padang vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Berakhir 1-1, Juku Eja Belum Catat Kemenangan!

Laga Semen Padang vs PSM Makassar berakhir dengan skor 1-1 di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

PADANG – Hasil Semen Padang vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion GOR H. Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat (22/8/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Semen Padang unggul duluan via gol Bruno Gomes (25’). Namun, PSM sanggup menyamakan skor via gol Abu Kamara (74’) untuk memaksa kedua tim berbagi satu angka.

Semen Padang vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Jalannya Pertandingan

Kabau Sirah -julukan Semen Padang- tampil menyengat sejak menit awal. Armada Eduardo Almeida tampak percaya diri dalam menyerang pertahanan dari PSM Makassar.

Sampai akhirnya, Semen Padang sukses membuka keran golnya di menit ke-27 lewat Bruno Gomes. Penyerang berpaspor Brasil itu menjebol gawang PSM Makassar usai memanfaatkan umpan dari Pedro Matos.

PSM Makassar mencoba untuk merespons gol tersebut. Hanya saja, tim berjulukan Juku Eja itu masih cukup kesulitan menembus kokohnya pertahanan tuan rumah. Hingga laga memasuki menit ke-35, belum ada tambahan gol yang tercipta.

Di menit-menit akhir babak pertama, PSM Makassar mendapatkan peluang lewat tendangan Lucas Dias namun masih melebar. Pada akhirnya, Semen Padang untuk sementara unggul 1-0.