Performa Rafael Struick di Super League Belum Optimal, Pelatih Dewa United: Tolong Jangan Dibully

TANGERANG – Penampilan Rafael Struick bersama Dewa United di dua laga awal Super League 2025-2026 menjadi sorotan. Meskipun belum mencetak gol, Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, memberikan pembelaan dan meminta publik agar tidak menghakimi atau pun membully pemain Timnas Indonesia U-23 tersebut.

Rafael Struick masih belum menunjukkan tajinya di Super League 2025-2026. Dalam dua pertandingan pertama Dewa United, Rafael menjadi starter sekali dan turun dari bangku cadangan sekali.

1. Ketajaman Dipertanyakan

Dia urung mencetak gol untuk Banten Warriors -julukan Dewa United. Hal ini membuat para pendukung serta publik bertanya-tanya. Pasalnya, Rafael memang direkrut untuk mempertajam lini serang Dewa United.

Namun, Riekerink menegaskan tak meragukan potensi pemain berusia 22 tahun tersebut. Pelatih asal Belanda itu mengungkapkan, Rafael terus berkembang kendati belum bisa unjuk gigi di kompetisi.

"Saya tidak punya keraguan terhadapnya. Saya melihatnya setiap hari. Orang-orang cuma lihat dia main 45 menit atau 5 menit," kata Riekerink dalam jumpa pers jelang pertandingan kontra Persik Kediri, Jumat (22/8/2025).

"Ini lucu ya, karena jika ada pemain muda seperti itu, orang lalu bisa berkomentar. Dia punya talenta dan punya banyak kemajuan. Saya senang dengannya," tambahnya.

rafael struick foto dewa united

2. Tolong Jangan Dihakimi

Riekerink justru meminta para suporter untuk terus mendukung Rafael. Menurutnya, hal ini penting untuk meningkatkan mentalitas serta kepercayaan diri sang pemain.