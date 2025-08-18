Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kalah dari Arsenal, Bruno Fernandes Sindir Lini Depan Manchester United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |15:58 WIB
Kalah dari Arsenal, Bruno Fernandes Sindir Lini Depan Manchester United
Man United kalah 0-1 dari Arsenal di laga pembuka Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Manchester United)
A
A
A

MANCHESTER – Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, mengakui timnya harus meningkatkan kualitas penyelesaian akhir setelah kalah 0-1 dari Arsenal di laga pembuka Liga Inggris 2025-2026, pada Minggu 17 Agustus 2025. Fernandes menyindir gagalnya lini depan Setan Merah dalam memanfaatkan peluang sebagai faktor utama kekalahan timnya dari pertandingan di Stadion Old Trafford tersebut.

Manchester United sejatinya tampil dominan di Old Trafford, dengan menguasai 61 persen bola dan melepaskan tujuh tembakan tepat sasaran, berbanding tiga milik Arsenal. Namun, semua usaha itu sia-sia karena tidak ada yang berbuah gol.

1. Lini Depan Melempem

Para pemain baru, seperti Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, yang tampil sebagai starter, memiliki beberapa peluang emas. Sayangnya, tendangan mereka berhasil digagalkan oleh kiper Arsenal, David Raya, yang melakukan dua penyelamatan gemilang.

Pada babak kedua, pemain baru Man United lainnya, Benjamin Sesko, juga diturunkan. Namun, Sesko kesulitan menembus pertahanan Arsenal yang solid.

Usai pertandingan, Bruno Fernandes menyoroti masalah ini. Ia berharap ke depannya lini depan Man United harus lebih tajam agar permainan baik timnya bisa berbuah kemenangan.

Manchester United

“Kami menciptakan beberapa peluang tapi kami tidak mencetak gol, jadi itu adalah hal negatif utama di pertandingan hari ini,” kata Bruno Fernandes kepada Sky Sports, dikutip Senin (18/8/2025).

2. Harapan Fernandes

Meskipun demikian, Fernandes melihat ada hal-hal positif dari pertandingan ini, terutama semangat tim. Karena itu, selanjutnya bintang Timnas Portugal tersebut berharap Man United bisa mencetak gol kemenangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
