HOME BOLA LIGA INGGRIS

Respons Kocak Legenda Manchester United Paul Scholes Lihat sang Putri Pakai Jersey Arsenal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |15:29 WIB
Respons Kocak Legenda Manchester United Paul Scholes Lihat sang Putri Pakai Jersey Arsenal
Legenda Manchester United, Paul Scholes (kanan) bersama sang putri Alicia Scholes (tengah). (Foto: Instagram/paulscholesaaa)




MANCHESTER – Legenda Manchester United, Paul Scholes, kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena keahliannya di lapangan, melainkan karena responsnya yang kocak saat melihat putrinya, Alicia Scholes, mengenakan jersey rival abadi Man United, yakni Arsenal.

Laga pembuka Liga Inggris 2025-2026 antara Manchester United melawan Arsenal pada Minggu 17 Agustus 2025 menjadi pertandingan yang paling dinanti. Paul Scholes, yang terkenal dengan kesetiaannya kepada Setan Merah, tak ketinggalan menonton laga seru tersebut dari rumahnya di Old Trafford.

1. Paul Scholes Murka

Namun, momen penting itu sedikit terganggu oleh ulah sang putri, Alicia, yang tiba-tiba masuk ke ruang keluarga mengenakan jersey Arsenal. Aksi ini direkam oleh Alicia dan diunggah ke media sosial, memperlihatkan reaksi tak terduga dari ayahnya.

Dalam video tersebut, Scholes terlihat kesal dan langsung meminta anaknya untuk melepas jersey itu. "Lepas itu!" kata Scholes dengan nada tegas. Alicia pun membalasnya dengan singkat, "Tidak," yang membuat suasana menjadi lebih kocak.

Ini bukan kali pertama Paul Scholes menjadi bahan perbincangan di media sosial. Sebelumnya, ia pernah viral karena video anehnya saat sedang menggigit jempol kaki putrinya.

2. Makin Emosi Pas Lihat Hasil

Momen Paul Scholes lihat Alicia Scholes pakai jersey Arsenal. (Foto: Instagram/alicia.scholesx)
Momen Paul Scholes lihat Alicia Scholes pakai jersey Arsenal. (Foto: Instagram/alicia.scholesx)

Momen kemarahan Scholes melihat putrinya yang berusia 24 tahun itu mengenakan jersey Arsenal mungkin tak seberapa jika ia tahu hasil Man United vs The Gunners –julukan Arsenal. Pasalnya hasil akhir pertandingan di Stadion Old Trafford tersebut benar-benar bikin sakit hati fans The Red Devils.

Bagaimana tidak, sudah main di kandang, menjalani pramusim yang positif, kedatangan pemain-pemain baru menjanjikan, namun nyatanya Man United tetap kalah di laga perdana Liga Inggris 2025-2026. Tim asuhan Ruben Amorim itu tepatnya kalah dengan skor 0-1.

 

Halaman:
1 2
      
