HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ruben Amorim Pasang Badan untuk Altay Bayindir Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Arsenal

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |12:12 WIB
Altay Bayindir kala membela Manchester United. (Foto: Manchester United)
A
A
A

PELATIH Manchester United, Ruben Amorim, pasang badan untuk kipernya, Altay Bayindir. Hal ini dilakukan usai Man United harus tumbang 0-1 dari Arsenal di pekan pertama Liga Inggris 2025-2026.

Amorim tegaskan puas dengan kinerja Altay Bayindir. Dia pun tak menyalahkan Bayindir atas terciptanya gol Arsenal.

Manchester United menggaet Altay Bayindir dari Fenerbahce (Foto: Twitter/@ManUtd)

1. Manchester United Tumbang

Ya, pil pahit harus ditelan Man United saat jamu Arsenal di Stadion Old Trafford, Minggu 17 Agustus 2025 malam WIB. Bruno Fernandes cs kalah tipis 0-1 di markasnya.

Gol semata wayang Arsenal dicetak oleh Riccardo Calafiori pada menit ke-13. Gol berawal dari sepak pojok Arsenal yang dieksekusi oleh Declan Rice. Dia pun langsung menendang bol ke tengah gawang Man United.

Sejatinya, kiper Man United, yakni Altay Bayindir, mencoba menepis bola. Sayangnya, tepisan tidak berjalan baik hingga bola rebound langsung disambar oleh Riccardo Calafiori dengan sundulannya.

Kali ini, serangan dari Riccardo Calafiori gagal diantisipasi oleh Bayindir. Alhasil, bola bersarang tepat ke gawang Man United.

Tetapi, gol itu jadi kontroversial. Sebab, dalam tayangan ulang terlihat pemain Arsenal, William Saliba, mengganggu Bayindir sehingga sulit mengantisipasi bola dengan baik.

 

