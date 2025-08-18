Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kronologi Gol Kontroversial Riccardo Calafiori di Laga Manchester United vs Arsenal yang Tuai Protes Keras

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |10:28 WIB
Kronologi Gol Kontroversial Riccardo Calafiori di Laga Manchester United vs Arsenal yang Tuai Protes Keras
Manchester United vs Arsenal. (Foto: Arsenal)
A
A
A

KRONOLOGI gol kontroversial Riccardo Calafiori di laga Manchester United vs Arsenal. Sebab, gol ini memincu protes keras dari kubu Man United.

Pasalnya, gol Riccardo Calafiori membawa Arsenal meraih kemenangan tipis di markas Man United. Laga yang digelar di Stadion Old Trafford pada Minggu 17 Agustus 2025 malam WIB itu berakhir dengan kemenangan Arsenal 1-0.

Manchester United vs Arsenal

1.  Gol Kontroversial Warnai Laga

Duel sengit memang tersaji dalam pertemuan Man United vs Arsenal. Bahkan, hanya ada 1 gol yang bisa tercipta di awal laga babak pertama dalam laga ini.

Tetapi, gol semata wayang Riccardo Calafiori itu memicu perdebatan. Sebab, ada pelanggaran yang dinilai mewarnai terciptanya gol itu. Lantas, bagaimana kronologi terciptanya gol itu?

Gol Riccardo Calafiori berawal dari sepak pojok Arsenal yang dieksekusi oleh Declan Rice. Dia pun langsung menendang bol ke tengah gawang Man United.

Sejatinya, kiper Man United, yakni Altay Bayindir, mencoba menepis bola. Sayangnya, tepisan tidak berjalan baik hingga bola rebound langsung disambar oleh Riccardo Calafiori dengan sundulannya.

Kali ini, serangan dari Riccardo Calafiori gagal diantisipasi oleh Bayindir. Alhasil, bola bersarang tepat ke gawang Man United.

Tetapi, gol itu jadi kontroversial. Sebab, dalam tayangan ulang terlihat pemain Arsenal, William Saliba, mengganggu Bayindir sehingga sulit mengantisipasi bola dengan baik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/45/3184690/gabriel_han_willhoft_king-kYMy_large.jpg
Pemain Keturunan Indonesia Gabriel Han Willhoft-King Bosan di Manchester City U-21, Pilih Pensiun sebagai Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/45/3182514/manchester_city_vs_liverpool-1y46_large.jpg
Reaksi Arne Slot Terkejut Lihat Liverpool Babak Belur Dihajar Manchester City 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182505/simak_hasil_hasil_liga_inggris_2025_2026-muKU_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Aston Villa vs Bournemouth 4-0, Brentford Hantam Newcastle United 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182471/berikut_lima_fakta_jelang_manchester_city_vs_liverpool_di_liga_inggris_2025_2026-GxiK_large.jpg
5 Fakta Jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Superior
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/49/1646357/las-vegas-grand-prix-2025-siap-digelar-ini-jadwal-streaming-f1-di-vision-zpr.webp
Las Vegas Grand Prix 2025 Siap Digelar! Ini Jadwal Streaming F1 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/toprak_razgatlioglu_tampil_bersama_pramac_racing_p.jpg
Toprak Razgatlioglu Bikin Kaget Fabio Quartararo pada Tes MotoGP di Valencia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement