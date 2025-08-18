Kronologi Gol Kontroversial Riccardo Calafiori di Laga Manchester United vs Arsenal yang Tuai Protes Keras

KRONOLOGI gol kontroversial Riccardo Calafiori di laga Manchester United vs Arsenal. Sebab, gol ini memincu protes keras dari kubu Man United.

Pasalnya, gol Riccardo Calafiori membawa Arsenal meraih kemenangan tipis di markas Man United. Laga yang digelar di Stadion Old Trafford pada Minggu 17 Agustus 2025 malam WIB itu berakhir dengan kemenangan Arsenal 1-0.

1. Gol Kontroversial Warnai Laga

Duel sengit memang tersaji dalam pertemuan Man United vs Arsenal. Bahkan, hanya ada 1 gol yang bisa tercipta di awal laga babak pertama dalam laga ini.

Tetapi, gol semata wayang Riccardo Calafiori itu memicu perdebatan. Sebab, ada pelanggaran yang dinilai mewarnai terciptanya gol itu. Lantas, bagaimana kronologi terciptanya gol itu?

Gol Riccardo Calafiori berawal dari sepak pojok Arsenal yang dieksekusi oleh Declan Rice. Dia pun langsung menendang bol ke tengah gawang Man United.

Sejatinya, kiper Man United, yakni Altay Bayindir, mencoba menepis bola. Sayangnya, tepisan tidak berjalan baik hingga bola rebound langsung disambar oleh Riccardo Calafiori dengan sundulannya.

Kali ini, serangan dari Riccardo Calafiori gagal diantisipasi oleh Bayindir. Alhasil, bola bersarang tepat ke gawang Man United.

Tetapi, gol itu jadi kontroversial. Sebab, dalam tayangan ulang terlihat pemain Arsenal, William Saliba, mengganggu Bayindir sehingga sulit mengantisipasi bola dengan baik.