HOME BOLA LIGA INGGRIS

Resmi: Antoine Semenyo Gabung Manchester City!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |17:49 WIB
Resmi: Antoine Semenyo Gabung Manchester City!
Antoine Semenyo resmi gabung Manchester City. (Foto: Instagram/mancity)
A
A
A

MANCHESTER Manchester City secara resmi mengumumkan perekrutan winger, Antoine Semenyo, dari AFC Bournemouth. Pemain Timnas Ghana berusia 26 tahun tersebut telah menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi lima setengah tahun yang akan mengikatnya di Etihad Stadium hingga musim panas 2031.

“Manchester City dengan senang hati mengumumkan perekrutan Antoine Semenyo dari AFC Bournemouth. Pemain berusia 26 tahun ini telah menandatangani kontrak lima setengah tahun, yang akan membuatnya tetap berada di Stadion Etihad hingga tahun 2031,” bunyi keterangan Man City di laman resmi klub, Jumat (9/1/2026).

Langkah ini menjadi lompatan besar bagi karier Semenyo yang dalam beberapa musim terakhir bertransformasi menjadi salah satu penyerang paling menakutkan di Liga Inggris. Pemain kelahiran London tersebut diproyeksikan akan segera memperkuat lini serang asuhan Josep Guardiola dan tersedia untuk melakoni debutnya dalam laga semifinal Piala Liga Inggris 2025-2026 melawan Newcastle United pada pekan depan.

1. Perjalanan Karier

Lahir di London dengan garis keturunan Ghana, Semenyo memulai karier profesionalnya di Bristol City sebelum sempat menjalani masa peminjaman di Bath City, Newport County, dan Sunderland. Potensinya mulai tercium luas saat ia bergabung dengan Bournemouth pada pertengahan musim 2022-2023. Bersama The Cherries, Semenyo mencatatkan 110 penampilan dan menjelma sebagai winger lincah yang sangat diburu klub-klub besar.

"Saya sangat bangga bisa bergabung dengan Manchester City. Saya telah menyaksikan dominasi tim ini di bawah Pep Guardiola selama satu dekade terakhir. Berada di klub ini, pada tahap karier saya sekarang, adalah hal yang sempurna karena saya merasa masih memiliki banyak ruang untuk berkembang," ujar Semenyo.

Antoine Semenyo. (Foto: Laman resmi Man City)
Antoine Semenyo. (Foto: Laman resmi Man City)

2. Alasan Rekrut Semenyo

Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, memberikan pujian tinggi atas antusiasme dan kualitas yang dimiliki sang pemain. Menurut Viana, Semenyo adalah target utama yang paling diinginkan klub pada jendela transfer Januari ini karena kemampuan teknisnya yang lengkap serta sikap profesionalnya di luar lapangan.

 

