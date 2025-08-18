Kalah dari Arsenal, Ruben Amorim: Manchester United Bisa Tumbangkan Seluruh Klub Liga Inggris!

Ruben Amorim optimistis Manchester United bisa kalahkan seluruh klub Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Laman resmi Manchester United)

PELATIH Manchester United Ruben Amorim menilai timnya bisa mengalahkan seluruh klub Liga Inggris 2025-2026, meski semalam The Red Devils tumbang 0-1 dari Arsenal. Keyakinan itu muncul setelah melihat performa Manchester United saat kalah tipis dari The Gunners -julukan Arsenal.

Dalam laga semalam, Manchester United dominan atas Arsenal. Sepanjang pertandingan, penguasaan bola Manchester Merah mencapai 61 persen.

Manchester United tumbang 0-1 dari Arsenal di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: X/@ManUtd)

Bryan Mbeumo dan kawan-kawan juga melepaskan tujuh shot on target, berbanding tiga milik Arsenal. Namun, sejumlah peluang di atas gagal dimanfaatkan menjadi gol.

Arsenal justru yang memanfaatkan peluang sekecil apa pun menjadi gol. Satu-satunya gol Arsenal dicetak Riccardo Calafiori di menit 13 setelah memanfaatkan kemelut di muka gawang Manchester Merah.

“Saya pikir dari laga ini kami membuktikan bahwa kami bisa menang melawan tim mana pun di Liga Inggris. Terbukti saat menghadapi tim hebat seperti Arsenal, kami bermain lebih baik,” kata Ruben Amorim, Okezone mengutip dari laman resmi Manchester United, Senin (18/8/2025).

1. Bangga kepada Pemain Manchester United

Ruben Amorim tak lupa melemparkan pujian kepada Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Ia melihat Manchester United telah bermain brilian di laga ini.