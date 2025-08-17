Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Liga Spanyol 2025-2026 Semalam: Mallorca vs Barcelona 0-3, Valencia vs Real Sociedad 1-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |05:55 WIB
Hasil Liga Spanyol 2025-2026 Semalam: Mallorca vs Barcelona 0-3, Valencia vs Real Sociedad 1-1!
Barcelona kala berlaga. (Foto: Barcelona)
A
A
A

HASIL Liga Spanyol 2025-2026 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan Mallorca vs Barcelona.

Ya, gelaran pekan pertama Liga Spanyol 2025-2026 berlanjut semalam. Ada 3 pertandingan yang tersaji.

Barcelona

1. Mallorca vs Barcelona

Salah satu laga seru mempertemukan Mallorca vs Barcelona. Main di Stadion Mallorca Son Moix, pada Minggu (17/8/2025) dini hari WIB, Blaugrana -julukan Barcelona- menang telak 3-0.

Barcelona bahkan sudah buka keunggulan pada menit ketujuh lewat aksi Raphinha. Kemudian, pada pertengahan babak pertama atau tepatnya menit ke-23, Ferran Torres gandakan keunggulan Barcelona.

Belum puas, jelang akhir laga, Barcelona jebol lagi gawang tuan rumah. Kali ini, Lamine Yamal yang catatkan namanya di papan skor pada menit ke-90+4.

Sementara itu, Mallorca tak bisa membalas satu pun gol. Mereka babak belur dihajar Barcelona karena hanya bermain dengan 9 orang saja.

Ya, dua pemain Mallorca dikartu merah wasit. Mereka adalah Manur Morlanes (33’) dan Vedat Muriqi (39’). Tentunya ini jadi kerugian bagi Mallorca untuk laga-laga selanjutnya.

Kemenangan besar ini pun membawa Barcelona kukuh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026 langsung. Mereka mengemas 3 poin saat ini.

 

