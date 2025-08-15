Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Resmi Tinggalkan Oxford United?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 15 Agustus 2025 |11:12 WIB
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Resmi Tinggalkan Oxford United?
Marselino Ferdinan segera meninggalkan Oxford United. (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan diketahui berada di Jakarta. Dalam unggahan di stories Instagram-nya, @marselino10, pesepakbola 20 tahun itu sedang berada di Stadion Madya, Jakarta.

“Akhirnya kembali,” tulis Marselino Ferdinan dalam caption video jogging yang dibagikan.

Marselino Ferdinan berada di Jakarta. (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
Marselino Ferdinan berada di Jakarta. (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)

Marselino Ferdinan mengalami cedera saat Oxford United menang 6-3 atas Liga Indonesia All Stars di Piala Presiden 2025. Ketika seluruh pemain Oxford United pulang ke Inggris kelar Piala Presiden 2025, lain halnya dengan Marselino Ferdinan.

Eks pemain Persebaya Surabaya itu tetap bertahan di Jakarta. Ia pun pernah terpantau berada di tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) mendukung aksi Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025.

1. Resmi Tinggalkan Oxford United?

Dalam beberapa laga uji coba yang dijalani Oxford United di Inggris, Marselino Ferdinan tak pernah masuk daftar susunan pemain. Hal itu juga terjadi saat Oxford United kalah 0-1 dari Portsmouth di laga pembuka Divisi Championship 2025-2026, Sabtu 9 Agustus 2025 malam WIB.

Di usia yang masih 20 tahun, Marselino Ferdinan membutuhkan menit tampil agar skill olah bolanya terus menanjak. Ketua Umum PSSI sekaligus pemilik Oxford United PSSI Erick Thohir membuka peluang akan meminjamkan Marselino Ferdinan ke klub lain.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
