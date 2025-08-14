Harga Pasaran Terbaru Mees Hilgers yang Kini Jadi Incaran Klub Inggris Crystal Palace

HARGA pasaran terbaru Mees Hilgers yang kini jadi incaran klub Inggris, Crystal Palace menarik untuk dibahas. Harga pasaran Hilgers itu bisa menjadi patokan Palace untuk menilai berapa besar uang yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan bek Timnas Indonesia tersebut.

Nama bek keturunan Indonesia, Mees Hilgers, kini tengah menjadi sorotan di bursa transfer musim panas 2025. Setelah dikabarkan tidak lagi betah di klubnya, FC Twente, Hilgers kini menjadi incaran serius Crystal Palace.

Pergerakan ini tak lepas dari nilai pasar Hilgers yang terus meroket, bahkan melebihi beberapa rekannya di klub. Menurut laporan dari media Belanda, Twente Insite, Crystal Palace sedang memajukan negosiasi dengan FC Twente untuk merekrut Hilgers.

Kesepakatan personal antara sang pemain dan klub London tersebut bahkan dikabarkan sudah tercapai. Meski ada minat dari klub-klub di Spanyol dan Italia, transfer ini diperkirakan akan segera rampung.

1. Nilai Pasar Mees Hilgers

Salah satu alasan kuat Hilgers ingin pindah adalah ketidakseimbangan antara nilai pasar dan gajinya di FC Twente. Saat ini, bek berusia 24 tahun tersebut memiliki nilai pasar yang sangat menjanjikan, yaitu 6,5 juta euro (sekira Rp123,5 miliar).

Mees Hilgers. (Foto: Instagram/meeshilgerss)

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rekan setimnya, Sam Lammers, yang hanya memiliki nilai pasar 4 juta euro. Namun, dalam hal gaji, Hilgers justru berada di bawah Lammers.

Berdasarkan dari berbagai laporan, Mees Hilgers hanya mendapatkan bayaran 350 ribu euro (Rp6,6 miliar) per musim. Angka ini sangat timpang jika dibandingkan dengan Lammers yang digaji 1,1 juta euro (Rp21 miliar) per musim.