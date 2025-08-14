Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Harga Pasaran Terbaru Mees Hilgers yang Kini Jadi Incaran Klub Inggris Crystal Palace

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 14 Agustus 2025 |15:34 WIB
Harga Pasaran Terbaru Mees Hilgers yang Kini Jadi Incaran Klub Inggris Crystal Palace
Pemain FC Twente, Mees Hilgers. (Foto: Instagram/meeshilgerss)
A
A
A

HARGA pasaran terbaru Mees Hilgers yang kini jadi incaran klub Inggris, Crystal Palace menarik untuk dibahas. Harga pasaran Hilgers itu bisa menjadi patokan Palace untuk menilai berapa besar uang yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan bek Timnas Indonesia tersebut.

Nama bek keturunan Indonesia, Mees Hilgers, kini tengah menjadi sorotan di bursa transfer musim panas 2025. Setelah dikabarkan tidak lagi betah di klubnya, FC Twente, Hilgers kini menjadi incaran serius Crystal Palace.

Pergerakan ini tak lepas dari nilai pasar Hilgers yang terus meroket, bahkan melebihi beberapa rekannya di klub. Menurut laporan dari media Belanda, Twente Insite, Crystal Palace sedang memajukan negosiasi dengan FC Twente untuk merekrut Hilgers.

Kesepakatan personal antara sang pemain dan klub London tersebut bahkan dikabarkan sudah tercapai. Meski ada minat dari klub-klub di Spanyol dan Italia, transfer ini diperkirakan akan segera rampung.

1. Nilai Pasar Mees Hilgers

Salah satu alasan kuat Hilgers ingin pindah adalah ketidakseimbangan antara nilai pasar dan gajinya di FC Twente. Saat ini, bek berusia 24 tahun tersebut memiliki nilai pasar yang sangat menjanjikan, yaitu 6,5 juta euro (sekira Rp123,5 miliar).

Mees Hilgers. (Foto: Instagram/meeshilgerss)
Mees Hilgers. (Foto: Instagram/meeshilgerss)

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rekan setimnya, Sam Lammers, yang hanya memiliki nilai pasar 4 juta euro. Namun, dalam hal gaji, Hilgers justru berada di bawah Lammers.

Berdasarkan dari berbagai laporan, Mees Hilgers hanya mendapatkan bayaran 350 ribu euro (Rp6,6 miliar) per musim. Angka ini sangat timpang jika dibandingkan dengan Lammers yang digaji 1,1 juta euro (Rp21 miliar) per musim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180999/ole_romeny_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_pssi-GYR3_large.jpg
Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180989/joey_pelupessy_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_beckhamput7-X2Br_large.jpg
Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180982/marselino_ferdinan_hampir_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_panas_2025_aldi_chandra_okezone-RZbv_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Hampir Gabung Persib Bandung, Kontraknya Tembus Rp3 Miliar per Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645869/42-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-spanyol-hingga-skotlandia-ukir-sejarah-mem.webp
42 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Spanyol hingga Skotlandia Ukir Sejarah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/arema_fc.jpg
Arema FC Krisis Pemain! Marcos Santos Tantang Kutukan Derbi Suramadu Demi Curi Poin di GBT
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement